Батшуайи признали лучшим игроком 21-го тура Бундеслиги

Только 4 дня назад Миши Батшуайи перешел из «Челси» в дортмундскую «Боруссию», но уже заставил скептиков удивиться. Не успел игрок освоиться в новой для себя стране, как наставник «шмелей» Петер Штегер выставил его в стартовом составе на матч с «Кельном».

«Боруссия» обыграла соперника с большим трудом, а во всех трех голах команды поучаствовал бельгиец. Батшуайи забил дважды и сделал одну результативную передачу, после чего признал, что это был дебют мечты.

Вскоре Миши признали лучшим футболистом 21-го тура Бундеслиги.