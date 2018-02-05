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«Лидс» уволил главного тренера

сегодня, 01:16

«Лидс», занимающий 10-е место в английском Чемпионшипе, расстался с главным тренером Томасом Кристиансеном. В пяти последних турах под руководством этого специалиста команда набрала лишь 2 очка.

Кристиансен работал с «Лидсом» с лета 2017 года.

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Все комментарии
Jum13
Jum13
сегодня в 11:37
Надеюсь Лидс найдет своего тренера и соберет состав как в 2000-м. Очень жду его в лиге по-выше )))
Kerri
Kerri
сегодня в 04:19
Как всегда. Стоит пойти черной полосе и ГТ на выход.
Viduka
Viduka
сегодня в 02:55
Начали за здравие, кончили за упокой. Давненько Лидс не выдавал столь феноменального старта сезона, но, к сожалению, надолго запала не хватило. В последних матчах команда просто никакая, так что решение логичное, хотя по-человечески Кристиансена жаль. Приятный мужик.
eaguar
eaguar
сегодня в 01:45
Значит будет новый ГТ.
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