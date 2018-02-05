«Лидс» уволил главного тренера

«Лидс», занимающий 10-е место в английском Чемпионшипе, расстался с главным тренером Томасом Кристиансеном. В пяти последних турах под руководством этого специалиста команда набрала лишь 2 очка.
Кристиансен работал с «Лидсом» с лета 2017 года.
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«Лидс», занимающий 10-е место в английском Чемпионшипе, расстался с главным тренером Томасом Кристиансеном. В пяти последних турах под руководством этого специалиста команда набрала лишь 2 очка.
Кристиансен работал с «Лидсом» с лета 2017 года.