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«Локомотив» и «Кальмар» обменялись голами

вчера, 17:56
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КальмарКальмарМатч завершен

«Локомотив» на своем втором сборе в Испании провел товарищеский матч со шведским «Кальмаром». Команды не выявили сильнейшего. Единственный гол у «Локо» забил Джефферсон Фарфан с паса Ари.

«Локомотив» - «Кальмар» - 1:1 (0:1)
Голы: Фарфан 68 — Никсон 1.

«Локомотив»: Гильерме, Ротенберг (Игнатьев 46), Кверквелия (Пейчинович 46), Михалик, Лысов (В. Денисов 46), И. Денисов, Баринов (Тарасов 46), Рыбус (Касаев 70), Фернандеш (Ари 46), Ан. Миранчук (Фарфан 46), Эдер (Коломейцев 46).

9 февраля «железнодорожников» ждет поединок с четвертой командой Норвегии - «Стремсгодсетом».

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Все комментарии
Василий Пупкин
Василий Пупкин ответил cska.78
вчера в 22:53
cska.78:
Эта работаетhttps://www.soccer.ru/?new_design=0
Спасибо.
Vane4ek
Vane4ek
вчера в 19:56
Фарфан забивает и забивает!) Ждем парочку мячей в ворота Ниццы!))
Байкал-38
Байкал-38 ответил Ген Геныч
вчера в 19:44
Ген Геныч:
Да, с составом Палыч не угадал.Надо было в нападение ставить Джека Воробья,по бокам Уилла Тёрнера и Элизабэт Суон в центр Барбоссу и Гиббса в защиту Мартина,Коттона Пинтела и Раджетти и вратарем Деви Джонса.Вот тогда бы обыграли этого Кракена.
Ген Геныч, а то что ты в пищу употребляешь это легально?
cska.78
cska.78 ответил Bekelman55
вчера в 19:23
Bekelman55:
Спасибо тебе большое. А то поматерился слегка и вслух )))
На новой версии без мата никак :)
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 19:20
Да, с составом Палыч не угадал.Надо было в нападение ставить Джека Воробья,по бокам Уилла Тёрнера и Элизабэт Суон в центр Барбоссу и Гиббса в защиту Мартина,Коттона Пинтела и Раджетти и вратарем Деви Джонса.Вот тогда бы обыграли этого Кракена.
Bekelman55
Bekelman55 ответил cska.78
вчера в 19:20
cska.78:
Эта работаетhttps://www.soccer.ru/?new_design=0
Спасибо тебе большое. А то поматерился слегка и вслух )))
Адвокат 76
Адвокат 76
вчера в 19:18
Всё нормуль, в этом матче Локо смотрелся очень даже не плохо.
cska.78
cska.78 ответил Bekelman55
вчера в 19:17
Bekelman55:
Ребят, а ссылка на нормальный вид сайта вновь не работает что ли?
Вот рабочая
https://www.soccer.ru/?new_design=0
cska.78
cska.78 ответил Василий Пупкин
вчера в 19:17
Василий Пупкин:
Уже нет.
Эта работает
https://www.soccer.ru/?new_design=0
Василий Пупкин
Василий Пупкин ответил Bekelman55
вчера в 19:12
Bekelman55:
Ребят, а ссылка на нормальный вид сайта вновь не работает что ли?
Уже нет.
Sueverny
Sueverny ответил Bekelman55
вчера в 19:07
Bekelman55:
Ребят, а ссылка на нормальный вид сайта вновь не работает что ли?
Работает пока. Вот я же здесь - https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Sueverny
Sueverny
вчера в 19:04
Кальмар не оказался гигантским.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
вчера в 18:58
"Локомотив" уже думает о Лиге Европы, а не о победе в контрольном матче.
eaguar
eaguar
вчера в 18:39
мирный товарняк
Jum13
Jum13 ответил denmig
вчера в 18:33
denmig:
Гильерме с первого заброса клюнул на кальмар!https://m.youtube.com/watch?v=2teXx9Ak4zM
Да там вратарь что-то с защитником не поделили, а Кальмар мимо пробегал )))
azures
azures
вчера в 18:30
На сборах проигрывает только пупсиковый спартак, празднует третье промежуточное место который день.
Kerri
Kerri
вчера в 18:25
Хорошая тренировка.
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 18:21
Ребят, а ссылка на нормальный вид сайта вновь не работает что ли?
Alex-96
Alex-96
вчера в 18:18
Жалко Кальмыру не дожали, но гол Фарфана с паса Ари звучит хорошо.
denmig
denmig
вчера в 18:17
Гильерме с первого заброса клюнул на кальмар!
Dominators
Dominators ответил FILL3286
вчера в 18:11
FILL3286:
Главное что лазурные выигрывают у всех,у них радости,как будто полу финалист лиги чемпионов выиграл лигу чемпионов))
За то Спартак всем летит и вам на это начхать , а учитывая ЕК , и то что Спартак играет с неслабым соперником , это все вызывает опасения .
denmig
denmig
вчера в 18:06
А вот стремгомсомдт забивает только в путь! - зря паровоз выбрал такого соперника! Там тотал больше 3.5 уже на 10 минуте будет!
fcspartak
fcspartak
вчера в 18:05
пока все на сборах что-то наигрывают зенит дворовые команды выносит) ну им же финале ЛЧ играть)
RDeanW
RDeanW ответил FILL3286
вчера в 18:03
FILL3286:
Главное что лазурные выигрывают у всех,у них радости,как будто полу финалист лиги чемпионов выиграл лигу чемпионов))
давай просто порадуемся за клуб из севастополя))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:01
Хороший товарняк. Игра Локо понравилась, если бы ни ошибка на 2 мин. Гилерме, было бы вообще +++++.
FILL3286
FILL3286
вчера в 17:59
Главное что лазурные выигрывают у всех,у них радости,как будто полу финалист лиги чемпионов выиграл лигу чемпионов))
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