«Локомотив» и «Кальмар» обменялись голами

«Локомотив» на своем втором сборе в Испании провел товарищеский матч со шведским «Кальмаром». Команды не выявили сильнейшего. Единственный гол у «Локо» забил Джефферсон Фарфан с паса Ари.
«Локомотив» - «Кальмар» - 1:1 (0:1)
Голы: Фарфан 68 — Никсон 1.
«Локомотив»: Гильерме, Ротенберг (Игнатьев 46), Кверквелия (Пейчинович 46), Михалик, Лысов (В. Денисов 46), И. Денисов, Баринов (Тарасов 46), Рыбус (Касаев 70), Фернандеш (Ари 46), Ан. Миранчук (Фарфан 46), Эдер (Коломейцев 46).
9 февраля «железнодорожников» ждет поединок с четвертой командой Норвегии - «Стремсгодсетом».