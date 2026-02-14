«Барселона» восстановила членство в Ассоциации европейских клубов

«Барселона» восстановлена в Ассоциации европейских клубов (EFC) после того, как покинула проект Суперлиги.
Каталонский клуб официально объявил в пятницу, что он был восстановлен в правах рядового члена Ассоциации европейских клубов после выхода из проекта Европейской Суперлиги на прошлой неделе.
EFC объединяет более 800 европейских клубов и влияет на ключевые решения по соревнованиям, календарю матчей, финансовым рамкам, трансферным правилам и коммерческой политике.
Как отметили в «Барселоне», заявку на восстановление лично представил совету директоров президент EFC и ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи.
Лапорта как раз-таки бунтарь.
ну и тогда можно, легко отыгрываться!
По поводу верёвок... Поверьте моему опыту. Тот, кто взбрыкнул а потом прогнулся, своё огребёт по полной. Неотвратимо. Чуть позже.
Реформы в ЛЧ сделали именно из-за любителей Суперлиги.
Работодатель жидкий оказался, верёвки вить не способен.
Лапорта поступил как работник- идиот. Сначала написал заявление на увольнение, а потом передумал. Теперь работодатель из него верёвки вить будет.
