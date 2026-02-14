Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияИспания. Примера 2025/2026

«Барселона» восстановила членство в Ассоциации европейских клубов

вчера, 09:55

«Барселона» восстановлена в Ассоциации европейских клубов (EFC) после того, как покинула проект Суперлиги.

Каталонский клуб официально объявил в пятницу, что он был восстановлен в правах рядового члена Ассоциации европейских клубов после выхода из проекта Европейской Суперлиги на прошлой неделе.

EFC объединяет более 800 европейских клубов и влияет на ключевые решения по соревнованиям, календарю матчей, финансовым рамкам, трансферным правилам и коммерческой политике.

Как отметили в «Барселоне», заявку на восстановление лично представил совету директоров президент EFC и ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи.

Подписывайся в ВК
Все новости
Головин сделал два ассиста и получил удаление в игре чемпионата Франции
Вчера, 00:39
Роналду пропустил третий подряд матч «Аль-Насра»
12 февраля
Официально«Барселона» вышла из проекта Суперлиги
08 февраля
Матч чемпионата Германии «Кельн» — «Бавария» прервали из-за пиротехники
14 января
Мбаппе увел футболистов «Реала» с поля во время награждения «Барселоны»
12 января
Сборные Египта и Нигерии вышли в четвертьфинал Кубка африканских наций
06 января
Сортировать
Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005 ответ 3vxkhykxpws7 (раскрыть)
вчера в 18:44
И кто довёл до конца? Все вышли с извинениями.
Лапорта как раз-таки бунтарь.
shur
shur ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:02
...осталось гол "Атлетико" защитать, красную Гарсии отменить,
ну и тогда можно, легко отыгрываться!
Futurista
Futurista
вчера в 16:04
Каталонцы в своём репертуаре...сначала бунт...потом сливаются)...
y-ago
y-ago
вчера в 15:08
Проект закрытой лиги с деньгами закончился. Барселона восстановлена в EFC, а футбол (хочу надеется на это!) снова прежде всего игра! Что радует.
5un2n87c2mep
5un2n87c2mep
вчера в 13:23, ред.
Лапорта не бунтарь, а наполовину беременный. Бунтарь доводит начатое до конца.

По поводу верёвок... Поверьте моему опыту. Тот, кто взбрыкнул а потом прогнулся, своё огребёт по полной. Неотвратимо. Чуть позже.
3vxkhykxpws7
3vxkhykxpws7 ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 13:19
Лапорта не бунтарь, а наполовину беременный. Бунтарь доводит начатое до конца.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 12:59
Барса входила в исполнительный совет ЕСА.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:42
Зачем было поддаваться на авантюру
Agamaga005
Agamaga005 ответ zrck2jv57mum (раскрыть)
вчера в 11:27
К таким бунтарям ещё больше будут прислушиваться.
Реформы в ЛЧ сделали именно из-за любителей Суперлиги.
Работодатель жидкий оказался, верёвки вить не способен.
Agamaga005
Agamaga005 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 11:19
Палкой всех бил
zrck2jv57mum
zrck2jv57mum
вчера в 10:57, ред.
Членство то восстановили, а вот былого влияния уж точно не будет. Так стоило ли пыжиться ( восстанавливать ) ?

Лапорта поступил как работник- идиот. Сначала написал заявление на увольнение, а потом передумал. Теперь работодатель из него верёвки вить будет.
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 10:43
Наверное в качестве пассажира)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:29
А до того, как покинула ряды, в каком качестве она там была?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 