«Барселона» восстановила членство в Ассоциации европейских клубов

вчера, 09:55

«Барселона» восстановлена в Ассоциации европейских клубов (EFC) после того, как покинула проект Суперлиги.

Каталонский клуб официально объявил в пятницу, что он был восстановлен в правах рядового члена Ассоциации европейских клубов после выхода из проекта Европейской Суперлиги на прошлой неделе.

EFC объединяет более 800 европейских клубов и влияет на ключевые решения по соревнованиям, календарю матчей, финансовым рамкам, трансферным правилам и коммерческой политике.