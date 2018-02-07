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Мутко обсудил проблему бездомных животных в городах ЧМ-2018

вчера, 17:49

Вице-премьер РФ Виталий Мутко провел совещание, на котором обсуждалась проблема бездомных животных в городах России, которые примут матчи грядущего мундиаля 2018 года.

По итогам совещания было решено принять ряд нормативно-правовых актов, регулирующих правила содержания животных, отлов, стерилизацию и выпуск в среду обитания здоровых особей. Зоозащитники и волонтеры проследят за  обеспечением гуманного регулирования численности бездомных животных.

Речь шла также о строительстве питомников и развитии приютов для животных, требующих ухода.

Ранее Мутко рассказал о подготовке страны к ЧМ-2018.

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Все комментарии
311
311
вчера в 23:37
Корейцев привезти на пару месяцев раньше и проблема решена!)
Saang
Saang
вчера в 23:09
Почему Мутко именно сейчас вспомнил про Зенит? О_О_О
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:01
распил по договорённости...
Roman73
Roman73
вчера в 20:43
убийство теперь называется гуманным регулированием численности...
В Самаре уже давно всех вывели энтузиасты-регуляторы, "люди" по вызову.
Выйдешь из дому и не с кем поздороваться .
Люди -16и, умеют прикрывать подлость словесами...
борька
борька
вчера в 20:20
Зоотехник-кастратор и куратор спорта
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:18
На шаурму пустят для туристов)
AntiherQ1488
AntiherQ1488
вчера в 18:53
Аналогии кое кого с бездомными животными - оскорбляют бездомных животных. Собака - друг человека, а кое кто - враг народа.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Гус Пойет
вчера в 18:24
Гус Пойет:
Вчера бакланов душили-душили, душили-душили, душили-душили...)
Чую бакланий взгляд после такого поста).
Гус Пойет
Гус Пойет ответил Остапчук 67
вчера в 18:18
Остапчук 67:
Хорошо бы и Мутко пристроить в казённый дом.
Я б даже деньги сдал на отлов и стерилизацию мутка чтобы такие особи не размножались
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:14
Хорошо бы и Мутко пристроить в казённый дом.
Гус Пойет
Гус Пойет ответил Сергеевич вернулся 1
вчера в 18:09
Сергеевич вернулся 1:
Мутко-Шариков???)
Вчера бакланов душили-душили, душили-душили, душили-душили...)
Гус Пойет
Гус Пойет
вчера в 18:03
По итогам совещания было решено принять ряд нормативно-правовых актов, регулирующих правила содержания животных, отлов, стерилизацию и выпуск в среду обитания здоровых особей.

Немного после этих мер останется клячебакланских гостей на спартаковских ветках. Ветеринары тут бессильны
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 18:01
Мутко-Шариков???)
piercman
piercman ответил RDeanW
вчера в 17:57
RDeanW:
ахаха) лучшего определения для конебомжей просто не придумаешь) "бездомные животные". в точку)
    RDeanW
    RDeanW
    вчера в 17:53
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