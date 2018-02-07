Мутко обсудил проблему бездомных животных в городах ЧМ-2018

Вице-премьер РФ Виталий Мутко провел совещание, на котором обсуждалась проблема бездомных животных в городах России, которые примут матчи грядущего мундиаля 2018 года.

По итогам совещания было решено принять ряд нормативно-правовых актов, регулирующих правила содержания животных, отлов, стерилизацию и выпуск в среду обитания здоровых особей. Зоозащитники и волонтеры проследят за обеспечением гуманного регулирования численности бездомных животных.

Речь шла также о строительстве питомников и развитии приютов для животных, требующих ухода.

Ранее Мутко рассказал о подготовке страны к ЧМ-2018.