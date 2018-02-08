Модрич: «Всегда верил в способности „Реала“. Мы постараемся отстоять наши титулы»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич вспомнил о последних успехах и рассказал о кризисе в этом сезоне:

«2017-й — пока лучший год в моей карьере. Он был идеальным. Мы выиграли и чемпионат, и Лигу чемпионов, впервые с 1950-х, Суперкубок Европы, Суперкубок Испании, клубный чемпионат мира.

На личном уровне мне тоже посчастливилось собрать некоторые индивидуальные призы. Меня включили в команду года Лиги чемпионов и Ла Лиги. Если добавить международный успех сборной Хорватии, наш выход в финальную часть ЧМ-2018, год действительно получился идеальным.

Мы были мотивированы, чтобы сотворить историю, каждый был готов отдать жизнь за другого. У „Реала“ менталитет победителей, наш настрой был ключом и помогал в тяжелые моменты — например, во время экстра-тайма в матче против „Баварии“.

Последние результаты не соответствуют тому, чего мы ожидали, но таков футбол. В том сезоне все складывалось удачно, в этом вроде бы и играем неплохо, но этого было недостаточно. Не сомневаюсь, что это просто временный кризис, и мы достигнем своих целей к концу сезона.

Мы стремимся к тому, чтобы отстоять те титулы, что выиграли в прошлом сезоне. Знаю, будет непросто, но я всегда верил в наши способности».

Ранее хорват отметил, что все в команде поддерживают Зинедина Зидана.