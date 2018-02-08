РФС провел первый семинар по работе с инвалидами для клубов РФПЛ

Вчера стало известно, что с начала следующего сезона каждый клуб РФПЛ должен обзавестись специалистом, отвечающим за работу с болельщиками с ограниченными возможностями, иначе процедуру лицензирования в РФС не пройти. Начальник отдела по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза Алексей Толкачев сообщил о том, что РФС уже провел первый семинар по работе с людьми с ограниченными возможностями для клубов РФПЛ:

«Это нововведение от УЕФА, и РФС ввел соответствующие поправки в свой регламент. Ранее мы провели семинары для контролеров-распорядителей, а вот вчера впервые пригласили сотрудников клубов. Они станут мостиком между клубом, стадионом и людьми с ограниченными возможностями. Это серьезная история, которая позволит сделать стадионы более доступными для них.

Проблем возникнуть не должно: новые стадионы уже обладают всей необходимой структурой, а еще не оборудованные стадионы, как заверили сотрудники клубов, обзаведутся всем необходимым к началу сезона. Эту должность можно совмещать с должностью сотрудника по работе с болельщиками, а где-то в клубах этой темой уже занимаются люди с ограниченными возможностями, например, колясочники».