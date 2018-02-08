Маммана: «Для меня лучший нападающий в России — Кокорин»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана немного рассказал о своих товарищах по команде.



«Для меня лучший нападающий в России — Кокорин, и я рад, что мне приходится играть против него только на тренировках. Но есть еще два человека, справиться с которыми непросто: Смолов из „Краснодара“ и спартаковец Луис Адриано. Это опытные умелые форварды, всегда доставляющие много хлопот.



Самый жесткий игрок — Заболотный. Когда мы играли против „Тосно“, мне от него столько раз доставалось по ногам, не сосчитать! Он очень сильный, рослый и быстрый. Классно, что теперь Антон выступает за нас — нам не хватало такого игрока.



Наблюдать за игроками вроде Ивановича — одно удовольствие. Он — большой мастер, именно поэтому достиг таких высот. На каждой тренировке стараюсь смотреть на него, перенимать опыт. Сложно выделить что-то одно — скорее, общий подход к игре в защите, в которой ему нет равных».



Напомним, что Эмануэль Маммана присоединился к «Зениту» минувшим летом.