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Маммана: «Для меня лучший нападающий в России — Кокорин»

сегодня, 11:46

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана немного рассказал о своих товарищах по команде.

«Для меня лучший нападающий в России — Кокорин, и я рад, что мне приходится играть против него только на тренировках. Но есть еще два человека, справиться с которыми непросто: Смолов из „Краснодара“ и спартаковец Луис Адриано. Это опытные умелые форварды, всегда доставляющие много хлопот.

Самый жесткий игрок — Заболотный. Когда мы играли против „Тосно“, мне от него столько раз доставалось по ногам, не сосчитать! Он очень сильный, рослый и быстрый. Классно, что теперь Антон выступает за нас — нам не хватало такого игрока.

Наблюдать за игроками вроде Ивановича — одно удовольствие. Он — большой мастер, именно поэтому достиг таких высот. На каждой тренировке стараюсь смотреть на него, перенимать опыт. Сложно выделить что-то одно — скорее, общий подход к игре в защите, в которой ему нет равных».

Напомним, что Эмануэль Маммана присоединился к «Зениту» минувшим летом. 

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Все комментарии
kilot11
kilot11
сегодня в 13:13
эх голубятня ...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:12
похвально
galem72
galem72
сегодня в 13:09
"...Для меня лучший нападающий в России — Кокорин.."
Да чего там России? сразу всей Восточной Европы! ))
Тага Дага
Тага Дага ответил Евгений Перфильев
сегодня в 13:09
Или Горлуковича
МКС
МКС
сегодня в 13:02
Интересно, кроме джека дениелса у зенита все болелы голубые?
котлина брат
котлина брат ответил Jeck Denielse
сегодня в 12:58
Jeck Denielse:
Все считают Кокорина лучшим........ Некоторые это поняли - и успокоились..... Некоторые пока не поняли - но поймут.... Некоторые поняли - но не соглашаются...))) Маммана прав......
Все это кто, Мамманы которые правы？
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 12:58
голубятня опять свои голубиные истории рассказывает, кто у них пассив, кто актив, кто на какого нападает, тьфу, срам.
Juve14
Juve14 ответил 311
сегодня в 12:58
Закрывал не работало, сейчас заработало) Благодарю вас соккер, хоть какой то позитив за день)
cska plus
cska plus
сегодня в 12:57
Щас перехвалит.
котлина брат
котлина брат
сегодня в 12:57
А что по этому поводу скажет Паппана Кокорина？
Doping87
Doping87
сегодня в 12:56
Как затрясло противников Зенита, смотрю и радуюсь.
Добротный защитник растёт.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:54
На вкус и цвет товарищей нет.
spartach n1
spartach n1
сегодня в 12:51
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 12:48
А вообще проект олицетворяет его участник Гойло
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
сегодня в 12:45
САМЫЙ ЖЕСТКИЙ - ПОДБОЛОТНЫЙ
МАМАНЯ ТЕБЕ ПОВЕЗЛО ЧТО ТЫ ЮРУ КОВТУНА НЕ ПОЗНАЛ.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 12:45
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    сегодня в 12:42
    это тот который не мог забить игор так 10 в конце прошлого года.
    да он слишком крут за ним очередь покупателей выстроилась.
    Jake Sully
    Jake Sully ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 12:40
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
    ГЛУШАКОВ - ЛУЧШИЙ НАПАДАЮЩИЙ ПРОМЕС, ОН КЛАССНО НАПАДАЕТ ! А ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК ДЕЗУЕВ, ЕМУ Я ДОВЕРЯЛ СВОИ ТЫЛЫ. ГЫ-ГЫ
    они в бане друг на друга нападают и парят?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 12:38
    Все считают Кокорина лучшим........
    Некоторые это поняли - и успокоились.....
    Некоторые пока не поняли - но поймут....
    Некоторые поняли - но не соглашаются...)))

    Маммана прав......
    Богиня Соккера
    Богиня Соккера
    сегодня в 12:36
    А Дзюба????? Он же король острия наконечника черчесова
    spartach n1
    spartach n1
    сегодня в 12:30
    Нежная мужская дружба 🌈
    311
    311 ответил Juve14
    сегодня в 12:30
    Juve14:
    С мобильного захожу, в меню не могу зайти который с лева на верху, исправлять будете? И когда? Вообще не удобно стало, лучше не заходить на сайт
    Закрой рекламные баннеры снизу, должна заработать.
    Kresi frok
    Kresi frok
    сегодня в 12:26
    Мамана : для меня лучше тренер расии - эта манчини, потому что он прирожденный баклан.
    LOpp
    LOpp ответил Juve14
    сегодня в 12:23
    Juve14:
    С мобильного захожу, в меню не могу зайти который с лева на верху, исправлять будете? И когда? Вообще не удобно стало, лучше не заходить на сайт
    у меня тоже с мобильного эта кнопка не функционирует.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил MALOVAR
    сегодня в 12:23
    MALOVAR:
    Наблюдать за игроками вроде Ивановича — одно удовольствие. На каждой тренировке стараюсь смотреть на него, передергивать.ему нет равных».
    Эт кому он передергивает на тренировках?))
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 12:22
    Всяк свое болото хватит.
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 12:17
    Наблюдать за игроками вроде Ивановича — одно удовольствие. На каждой тренировке стараюсь смотреть на него, передергивать.ему нет равных».
    Juve14
    Juve14
    сегодня в 12:16
    С мобильного захожу, в меню не могу зайти который с лева на верху, исправлять будете? И когда? Вообще не удобно стало, лучше не заходить на сайт
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 12:16
    еще бы, с двумя волынами в руках любой может напасть

    Майкл59ru
    Майкл59ru
    сегодня в 12:14
    Что то Мамманы сегодня много и всё время он хвалит Кокорина. В карты ему проиграл что ли. Играли на желания,Маммана проиграл и Кокорин загадал чтобы тот его нахваливал весь день. А что,кому то ведь надо,Дзюбы ведь уже нет рядом )
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