«Спартак» не может договориться с Вериссимо по зарплате

Сделка по переходу защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо в «Спартак» затягивается по причине разногласий о зарплате футболиста и комиссионных для его агентов.

«Переговоры на паузе. Лукаса не устраивает зарплата, которую предлагает „Спартак“, а агентов – комиссионные. Мы даже ещё не обсуждали длительность контракта. Агенты Апаресиду Инасиу и Маркос Рибейру всё ещё находятся в Москве, мы ждём нового раунда переговоров», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, ранее появилась информация о том, что «Сантос» согласился продать Вериссимо «Спартаку» за 7.5 - 8.5 млн евро.