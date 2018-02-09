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«Спартак» не может договориться с Вериссимо по зарплате

сегодня, 01:59

Сделка по переходу защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо в «Спартак» затягивается по причине разногласий о зарплате футболиста и комиссионных для его агентов.

«Переговоры на паузе. Лукаса не устраивает зарплата, которую предлагает „Спартак“, а агентов – комиссионные. Мы даже ещё не обсуждали длительность контракта. Агенты Апаресиду Инасиу и Маркос Рибейру всё ещё находятся в Москве, мы ждём нового раунда переговоров», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, ранее появилась информация о том, что «Сантос» согласился продать Вериссимо «Спартаку» за 7.5 - 8.5 млн евро.

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответил time out
сегодня в 12:43
time out:
Какие-то обрезанные зулусы-альбиносы появляются в зените.
И не говори )))
kastites
kastites
сегодня в 11:58
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 11:30
    Да пошлите его на Х..!!!! Пусть в своих трущобах дер..о нюхает !!!
    Великолепный
    Великолепный
    сегодня в 11:26
    Вериссимо хочет раскрутить на бабки федуна, красавец!))
    MAUS
    MAUS
    сегодня в 11:23
    Я так понимаю на этом ресурсе только СМ можно 42ть! Как про зЕнит и цсКа то сразу бан получаешь, никак тут братва самого Андронникова !?
    kust07
    kust07
    сегодня в 11:21
    Многих интересует в первую очередь бабло,а не игра. На Х такие игроки нужны
    time out
    time out ответил Faustello
    сегодня в 11:09
    Faustello:
    Зулус какой то обрезанный приехал )))
    Какие-то обрезанные зулусы-альбиносы появляются в зените.
    GGGringOOO
    GGGringOOO
    сегодня в 10:47
    Ну уже понятно, что игрок мечтает играть в таком сильном чемпионате, как наш.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 10:39
    у этого бразильца 5-6 агентов и со всеми нужно договориться. какой-то колхозный базар.
    Miaf
    Miaf
    сегодня в 10:27
    Это вам не газпроект, где берут всех подряд за любую сумму.
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 10:22
    Зулус какой то обрезанный приехал )))
    Spartak_Rulit
    Spartak_Rulit
    сегодня в 10:20
    это не Бразильцы, а евреи)
    mntr13
    mntr13
    сегодня в 09:09
    Лукойл поможет
    Кlassе
    Кlassе
    сегодня в 08:47
      MAUS
      MAUS
      сегодня в 08:30
        MAUS
        MAUS
        сегодня в 08:25
        Утка, которую уже месяц, обсасывают! Такая же как и с Луаном, летом мол не захотели продавать за десятку с копейками , а зимой за 30 уже в сам ливер не хотели продать
        Баба Наташа
        Баба Наташа
        сегодня в 08:21
        Надо брать, предлагаю всем болельщикам Великого Спартака скинуться с пенсии!
        Я сёдня, даже день не буду курить своё Мальборо, и вырученные 10 баксов отправлю Фидуну на красавчика Лукаса!
        Давайте, КБ-братья спартачи, не жoптecь!
        Вперёд, Спартак!
        makkie
        makkie
        сегодня в 08:00
        Бразильские агенты хуже еврейских - за копейку удавятся.
        Ханни и Максимовича для зимы будет достаточно.
        S-y F-v
        S-y F-v
        сегодня в 07:42
        Вериссимо будет лишним. Достаточно старой гвардии и Максимовича, чтобы переждать отсутствие Джикии. Появился Ханни. Остальные в порядке. Надо спокойно выигрывать чемпионат и кубок. А ЛЕ - второстепенный турнир на данный момент.
        Shamil79
        Shamil79
        сегодня в 07:30
        Лукаса может и устраивает....да вот агенты хотят побольше срубить ...не выпускать их из Тарасовки
        mat73
        mat73
        сегодня в 05:37
        Жадные какие-то попались бразильцы)))
        cska plus
        cska plus
        сегодня в 04:13
        А я думал он в тарасовке.
        mangoх12
        mangoх12
        сегодня в 03:14
        Придется Федуну еще одну заправку продавать
        RDeanW
        RDeanW ответил RussianHorse
        сегодня в 03:02
        так че там по посещаемости?) не было 5000?) или может цска спартак 3-1 выиграл 10 декабря?) ахаха) опять с тебя ржу)
        RDeanW
        RDeanW ответил RussianHorse
        сегодня в 03:01
        RussianHorse:
        Это очередной «эксклюзив» со свинофорума, где вы там всей гей-тусой рисуете фейковые таблицы, ага давай ещё)
        все ясно) нет ответа на пруф - скажи, что фейк) слив засчитан)
        RussianHorse
        RussianHorse ответил RDeanW
        сегодня в 03:00
        RDeanW:
        опять? ты меня еще ни разу не посадил) ты меня там "на балабольстве" ловил, когда я про 5000 на вашем новом стадике писал, в итоге после моего ответа я тебя сутки не видел на соккере)) ржачно было) и вот тебе)
          RDeanW
          RDeanW ответил RussianHorse
          сегодня в 02:58
          RussianHorse:
          В ЦСКА больше двух(Игоря) никто не зарабатывает, так что ты опять в лужу сел)
          опять? ты меня еще ни разу не посадил) ты меня там "на балабольстве" ловил, когда я про 5000 на вашем новом стадике писал, в итоге после моего ответа я тебя сутки не видел на соккере)) ржачно было) и вот тебе)

          RussianHorse
          RussianHorse ответил RDeanW
          сегодня в 02:56
          RDeanW:
          ну если цска платит бездарям вроде игнашевича 2.5 - почему бы и нет?) а 4.5 лучшему игроку рфпл - легко.
            RDeanW
            RDeanW ответил RussianHorse
            сегодня в 02:55
            RussianHorse:
            Ну, а 4,5 ляма + бонусы игроку, который даже на чемпионат мира не попал - копейки для кремлевского проекта. И всяким бездарям, как дворняга и ещенко около 2-х))
            ну если цска платит бездарям вроде игнашевича 2.5 - почему бы и нет?) а 4.5 лучшему игроку рфпл - легко.
            RussianHorse
            RussianHorse ответил RDeanW
            сегодня в 02:40
            RDeanW:
            все знают, что спартак больших зарплат не платит. мы не зенит, чтобы по 10 млн платить, да еще и содержать предыдущих тренеров еще по 20 лет после увольнения
            Ну, а 4,5 ляма + бонусы игроку, который даже на чемпионат мира не попал - копейки для кремлевского проекта. И всяким бездарям, как дворняга и ещенко около 2-х))
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