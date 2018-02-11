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Карвахаль: «Не существует рецепта, чтобы остановить Неймара»

вчера, 16:53
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен14.02.2018 в 22:45 Не начался

14 февраля в Мадриде состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и ПСЖ. Защитник «галактикос» Дани Карвахаль поделился мнением о нападающем парижан Неймаре и команде в целом. Отметим, что в первой встрече Карвахаль не поможет «Реалу» из-за дисквалификации.

«Не знаю, кто будет играть вместо меня — и Начо, и Хакими смогут справиться.

Не существует рецепта, чтобы остановить Неймара. Остается просто надеяться, что в среду будет не его день. В подобной дуэли фаворитов нет, противостояние будет равным, а исход решат мелкие детали. Мы постараемся не ошибаться».

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Все комментарии
Armyan4eG
Armyan4eG
вчера в 23:08
Судя по комменту Карвахаля становится понятно что Неймар летом переедет в Мадрид, уж очень редко игроки молочных хвалят соперников...
Надеюсь он реально перейдет к сливкам, тогда все прояснится наконец... кто есть мышь...
weinmar
weinmar
вчера в 18:53
Ну отчего же?! Можно сломать ему позвоночник :)) Опыт уже есть :))
Гус Пойет
Гус Пойет
вчера в 18:18
Суньига только усмехнулся
No problem
No problem
вчера в 18:02
Рамоса в опорку,а Каземиро персонально против Неймара...и все..
тут дела поглубже,там и Дима и Мбаппе..могут засадить.
В открытую они рубится не будут,Реал их схавает так.
От игры Модрича и Марса будет многое зависеть...а Рон ...ему ваще по***кому забивать).
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 17:46
Неймарчик может решить судьбу Зиданы, тогда Реал посыпится жестко...
NGY
NGY
вчера в 17:33
Лучше конечно Начо, Ашраф это похороны, как впрочем и сам нынешний Карвахаль.

Начо конечно тоже не ахти, но хоть что-то..., других нет к сожалению!
311
311
вчера в 17:10
Зайти со спины и помахать пачкой долларов, все дела!)
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