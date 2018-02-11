Карвахаль: «Не существует рецепта, чтобы остановить Неймара»

14 февраля в Мадриде состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и ПСЖ. Защитник «галактикос» Дани Карвахаль поделился мнением о нападающем парижан Неймаре и команде в целом. Отметим, что в первой встрече Карвахаль не поможет «Реалу» из-за дисквалификации.

«Не знаю, кто будет играть вместо меня — и Начо, и Хакими смогут справиться.

Не существует рецепта, чтобы остановить Неймара. Остается просто надеяться, что в среду будет не его день. В подобной дуэли фаворитов нет, противостояние будет равным, а исход решат мелкие детали. Мы постараемся не ошибаться».