Карвахаль: «Не существует рецепта, чтобы остановить Неймара»

14 февраля в Мадриде состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и ПСЖ. Защитник «галактикос» Дани Карвахаль поделился мнением о нападающем парижан Неймаре и команде в целом. Отметим, что в первой встрече Карвахаль не поможет «Реалу» из-за дисквалификации.
«Не знаю, кто будет играть вместо меня — и Начо, и Хакими смогут справиться.
Не существует рецепта, чтобы остановить Неймара. Остается просто надеяться, что в среду будет не его день. В подобной дуэли фаворитов нет, противостояние будет равным, а исход решат мелкие детали. Мы постараемся не ошибаться».
Надеюсь он реально перейдет к сливкам, тогда все прояснится наконец... кто есть мышь...
Надеюсь он реально перейдет к сливкам, тогда все прояснится наконец... кто есть мышь...
тут дела поглубже,там и Дима и Мбаппе..могут засадить.
В открытую они рубится не будут,Реал их схавает так.
От игры Модрича и Марса будет многое зависеть...а Рон ...ему ваще по***кому забивать).
тут дела поглубже,там и Дима и Мбаппе..могут засадить.
В открытую они рубится не будут,Реал их схавает так.
От игры Модрича и Марса будет многое зависеть...а Рон ...ему ваще по***кому забивать).
Начо конечно тоже не ахти, но хоть что-то..., других нет к сожалению!
Начо конечно тоже не ахти, но хоть что-то..., других нет к сожалению!