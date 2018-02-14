Фавр: «„Локомотив“ неслучайно лидирует в чемпионате России»

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«У „Локомотива“ долгий перерыв в чемпионате, но они сыграли 8 контрольных матчей, задействовав 14 футболистов. Обычно они играли практически одним составом и лишь раз заменили всех игроков в перерыве. Понятно, что это не официальные встречи, но соперник подготовился хорошо.

„Локомотив“ неслучайно лидирует в чемпионате России. Они умеют играть при ограниченном пространстве и комбинировать, хотя могут и поймать на контратаке. Это довольно атлетичная команда, которая много движется и действует компактно. Как и у всех, у „Локо“ есть и слабые места».

Рассудит команды румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем.