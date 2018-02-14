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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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Семин: «После двухмесячного перерыва „Локомотив“ не готов на 100 %»

вчера, 20:15
НиццаЛоготип футбольный клуб Ницца-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив21:00 Не начался

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин пообщался с прессой в преддверии выездного матча с «Ниццей» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«После двухмесячного перерыва не могу сказать, что „Локомотив“ готов на 100%. Но в течение этого времени мы готовились. „Локомотив“ может обыграть „Ниццу“ за счет командных действий и воли к победе.

Мы готовы, стадион и поле прекрасны, мы действительно мотивированы. „Ницца“ – это хорошая команда, со своим стилем и очень хорошими игроками, особенно впереди и в середине.

Ари практически восстановился и набрал хорошие кондиции. Он, как и Фарфан, готов сыграть завтра. Они провели хорошую работу на тренировочных сборах.

Что касается того, что „Ницца“ идет на 9-м месте в чемпионате Франции, а мы лидируем в чемпионате России, то могу сказать, что фаворита в предстоящем матче нет».

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 01:11
Мудрит Семин.
Палыч82
Палыч82 ответил Cympak-05
сегодня в 00:07
Cympak-05:
Французы наши соперники. Так что Локо кровь из носа должны проходить.
Должны побеждать несомненно. Только почему французы соперники то?) Лет пять минимум по уровню чемпионата еще догонять, да и 5-е место в таблице коэффициентов ничего нам по сравнению с 6-м не дает. Нынче надо нашим клубам спокойно держать уровень и пытаться выходить весной в плейофф ЛЧ
008Maximus
008Maximus
вчера в 22:14
Интересно Французы читали Анну Каренину?
Ту-ту-ту чес-чес-чес. Это русский локо 3 очка повез.
shur
shur ответил Новочек
вчера в 21:55
Новочек:
как удалить свой профиль?
...думаешь Палычу пора делать пластику,да рано ещё,не переживай!!!
Старый Дед - 11
Старый Дед - 11
вчера в 21:31
Конечно неготовы пока, нужен разгон для Локо. Пусть этот разгон начнётся завтра. Удачи.
vistory
vistory ответил Алексей Коротеев
вчера в 21:28
Алексей Коротеев:
Не, мы вместе бухали ! А вас не позвали ,потому что пить не умеете ! ))))))
Вы умеете по 0-7.
cska.78
cska.78
вчера в 21:03
Сейчас все не готовы на 100%, но вы уж постарайтесь с французами!
loko7
loko7
вчера в 20:57
Лига Европы должна помочь подготовиться к чемпионату.
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 20:55
Французы наши соперники. Так что Локо кровь из носа должны проходить.
Фан Джигурды
Фан Джигурды
вчера в 20:47
Сольют все, ради чемпионата!
Vane4ek
Vane4ek ответил viv
вчера в 20:46
viv:
Значит Лигу Европы можно сливать?
Не надо ничего сливать!) Надо бороться до конца в любом турнире!) Просто победа в чемпионате стоит на первом месте!)
viv
viv ответил Vane4ek
вчера в 20:40
Vane4ek:
Солидарен!) Чемпионат на первом месте!))
Значит Лигу Европы можно сливать?
Морозовский
Морозовский
вчера в 20:40
Давай,Палыч! Мы поддержим на диванах!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил vistory
вчера в 20:37
vistory:
Чё бухали как спартак?
Не, мы вместе бухали ! А вас не позвали ,потому что пить не умеете ! ))))))
Новочек
Новочек
вчера в 20:30
как удалить свой профиль?
Serg3.12
Serg3.12 ответил Vane4ek
вчера в 20:28
Vane4ek:
Главное не проиграть!)))
Чемпионат!))
Vane4ek
Vane4ek ответил Serg3.12
вчера в 20:27
Serg3.12:
Посмотрим, Палыч. Победа в чемпионате подороже выхода в следующий раунд ЛЕ.
Солидарен!) Чемпионат на первом месте!))
112910415
112910415
вчера в 20:27
включайте морально-волевые, срочно!
Vane4ek
Vane4ek
вчера в 20:26
Главное не проиграть!)))
vistory
vistory
вчера в 20:25
Чё бухали как спартак?
Serg3.12
Serg3.12
вчера в 20:25
Посмотрим, Палыч.
Победа в чемпионате подороже выхода в следующий раунд ЛЕ.
Кирилыч
Кирилыч
вчера в 20:23
Локо должен пройти. Дальше-без комментариев.
usk
usk
вчера в 20:23
вообще к сожалению Россия деградирует во всем спорте это очень печально и обидно
Foxes
Foxes
вчера в 20:19
Многие понимают, что Локо не пройдет Ниццу.
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