Семин: «После двухмесячного перерыва „Локомотив“ не готов на 100 %»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин пообщался с прессой в преддверии выездного матча с «Ниццей» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«После двухмесячного перерыва не могу сказать, что „Локомотив“ готов на 100%. Но в течение этого времени мы готовились. „Локомотив“ может обыграть „Ниццу“ за счет командных действий и воли к победе.

Мы готовы, стадион и поле прекрасны, мы действительно мотивированы. „Ницца“ – это хорошая команда, со своим стилем и очень хорошими игроками, особенно впереди и в середине.

Ари практически восстановился и набрал хорошие кондиции. Он, как и Фарфан, готов сыграть завтра. Они провели хорошую работу на тренировочных сборах.

Что касается того, что „Ницца“ идет на 9-м месте в чемпионате Франции, а мы лидируем в чемпионате России, то могу сказать, что фаворита в предстоящем матче нет».