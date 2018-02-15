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«Милан» на выезде разгромил «Лудогорец»

вчера, 22:51
ЛудогорецЛоготип футбольный клуб Лудогорец (Разград)0 : 3Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Милан» одолел болгарский «Лудогорец».

Разград, «Лудогорец Арена»

«Лудогорец» – «Милан» – 0:3 (0:1)
Голы: Кутроне 45, Родригес 64 (пен), Борини 90+2.

«Лудогорец»: Ренан, Пластун, Моци, Лукас, Сисиньо, Дяков, Анисе, Лукоки (Ковачев 81), Мисиджан, Свиячок (Вандерсон 46), Марселиньо (Кампаньяро 78).
Главный тренер: Димитар Димитров.

«Милан»: Доннарумма, Романьоли, Бонуччи, Калабрия, Абате (Родригес 60), Билья, Бонавентура, Кессье, Кутроне (Силва 65), Чалханоглу (Борини 75), Сусо.
Главный тренер: Дженнаро Гаттузо.

Предупреждения: Абате 5, Лукоки 39.

Судья: Милорад Мажич.

В другой встрече дортмундская «Боруссия» добыла волевую победу над «Аталантой».

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Все комментарии
Bалерошка
Bалерошка ответил RussianHorse
вчера в 23:38
RussianHorse:
Как Вам сегодня игра, лучшего клуба России - спартака, Уважаемый?
    RussianHorse
    RussianHorse ответил Bалерошка
    вчера в 23:34
    Bалерошка:
    извините за опоздание, был захвачен игрой легендарного Спартака, наших великих братьев. тоже возвращаются сегодня я уделю особое внемание важной новости. от нее радовался так сильно что наши китайские повелители заствили меня стирать одежду клуб ювентус вылетел из Лиги Чемпионов. помните дорогие росонерцы я говорил что их время прошло когда вернулся настоящий чемпеон? так и есть, золотые слова сказал. Теперь скажу про победу сегодня. один из сильнейших грандов не устоял против напора моего единоверца Хасана Чалканоглу, турком сейчас интересуется реал, хотят купить за 200 милионов. называют новый роналдо для мусульман Победа над Лудогорцем это символ. у горцев должен остаться только один, такая мудрость была в кино про агента 007! О ком эта мудрость? Про наш великий Милан который вернулся дорогие росонерцы!!!! готовимся переживать в финале Лиги Чемпионов через год, застрахуйте свои нервы в китайской страховой кампании Синь-И. телефон и способ оплаты скажу каждому в личке. много денег не возьму потому что порядошный и скромный.
    Как Вам сегодня игра, лучшего клуба России - спартака, Уважаемый?
    Bалерошка
    Bалерошка
    вчера в 23:12
    извините за опоздание, был захвачен игрой легендарного Спартака, наших великих братьев. тоже возвращаются
    сегодня я уделю особое внемание важной новости. от нее радовался так сильно что наши китайские повелители заствили меня стирать одежду
    клуб ювентус вылетел из Лиги Чемпионов. помните дорогие росонерцы я говорил что их время прошло когда вернулся настоящий чемпеон? так и есть, золотые слова сказал. Теперь скажу про победу сегодня. один из сильнейших грандов не устоял против напора моего единоверца Хасана Чалканоглу, турком сейчас интересуется реал, хотят купить за 200 милионов. называют новый роналдо для мусульман
    Победа над Лудогорцем это символ. у горцев должен остаться только один, такая мудрость была в кино про агента 007! О ком эта мудрость? Про наш великий Милан который вернулся дорогие росонерцы!!!! готовимся переживать в финале Лиги Чемпионов через год, застрахуйте свои нервы в китайской страховой кампании Синь-И. телефон и способ оплаты скажу каждому в личке. много денег не возьму потому что порядошный и скромный.
    Ozabot
    Ozabot
    вчера в 23:09
    Прикольно, что Гаттузо очень правильно угадал с заменами. Борини и Родригес забили со скамейки. Кутроне как всегда красавец.
    juchok
    juchok
    вчера в 23:02
    на удивление очень спокойно! кроме перекладины Дьякова то и вспомнить нечего! молодцы!
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    вчера в 23:01
    Милан с победой!
    Bekelman55
    Bekelman55
    вчера в 22:53
    Милан, Атлетико, Арсенал. Вот так команды то!
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