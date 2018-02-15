«Уфа» подписала центрбека бухарестского «Динамо»

«Уфа» договорилась с бухарестским «Динамо» о трансфере румынского футболиста Ионуца Неделсеару. С 21-летним центральным защитником заключен контракт на 3,5 года. «Уфа» транслировала подписание соглашения с новичком в прямом эфире на клубной странице в Instagram.

Игрок всю карьеру провел в составе «Динамо», дебютировав за вторую команду в 2013 году. В целом он провел более 100 официальных матчей и еще 14 встреч — за молодежную сборную Румынии.

По неофициальной информации, сделка обошлась российскому коллективу в 300 тысяч евро.