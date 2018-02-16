Деку: «Коутиньо заслужил право играть в „Барселоне“»

Бывший полузащитник «Барселоны» Деку поделился мнением о новичке каталонского коллектива Филиппе Коутиньо:

«Коутиньо заслужил право играть в „Барселоне“. Он приехал в Европу в очень молодом возрасте. Пришлось помучиться, прежде чем удалось адаптироваться. Филиппе пришлось отправиться в аренду, но он выдержал трудности, чтобы в итоге выйти на высокий уровень и в сборной Бразилии, и в „Барселоне“.

Он проделал великолепную работу в „Ливерпуле“ и, на мой взгляд, стал великолепным футболистом.

Думаю, что „Барселона“ упустила слишком много времени, пытаясь подписать Коутиньо. Он мог начать играть здесь гораздо раньше. Я тоже это пережил, перешел в „Барселону“ на год позже.

Филиппе взял на себя большую ответственность, потому что играет в великом клубе, который в последние годы выигрывал все возможные трофеи. Но я не сомневаюсь, что он справится».

Ранее сообщалось, что Коутиньо собирается получить португальский паспорт.