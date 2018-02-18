«Локомотив» начал подготовку к ответному матчу против «Ниццы»

Пресс-служба «Локомотива» в своем Твиттере опубликовала небольшое видео с тренировки «железнодорожников». Московская команда вернулась на клубную базу в Баковке, где проводит подготовку к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Ниццы». Напомним, что первый матч между командами завершился волевой победой «Локомотива».
Ну,тогда за победу...)))
Ну,тогда за победу...)))
https://youtu.be/s7PVJ9YK4T4
https://youtu.be/0ZuwGCGpaas
Ницца в равных составах это не подарок
Ницца в равных составах это не подарок