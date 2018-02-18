«Локомотив» начал подготовку к ответному матчу против «Ниццы»

Пресс-служба «Локомотива» в своем Твиттере опубликовала небольшое видео с тренировки «железнодорожников». Московская команда вернулась на клубную базу в Баковке, где проводит подготовку к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Ниццы». Напомним, что первый матч между командами завершился волевой победой «Локомотива».

Вновь за работу ✌🏼

Вернулись в родную Баковку, а там потрясающий зелёный ковёр 😍 pic.twitter.com/owgvpaiY2O — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 18 февраля 2018 г.