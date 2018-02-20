«Вест Бромвич» может уволить Пардью, если команда проиграет «Хаддерсфилду»

Главный тренер «Вест Бромвича» Алан Пардью может лишиться своего поста в ближайшее время.

Руководство клуба подумывает уволить тренера, если «дрозды» проиграют «Хаддерсфилду» в ближайшие выходные в поединке АПЛ.

Недавний инцидент с футболистами команды, угнавшими такси в Барселоне, тоже ударил по авторитету Пардью, что вместе с плохими результатами команды поставило его на грань увольнения.

Пардью возглавил «Вест Бромвич» три месяца назад. После 27 туров команда занимает последнее, 20-е место в таблице АПЛ.