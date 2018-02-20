Ерохин хочет взыскать с «Ростова» 25 млн рублей

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин обратился в палату по разрешению споров РФС. По словам игрока, его бывший клуб «Ростов» задолжал ему 25 млн рублей.
При этом клуб пытался исправить ситуацию и даже выплатил бывшему игроку 5 млн рублей и попросил отсрочку, но Ерохин отказался вступать в переговоры. В итоге РФС встал на сторону футболиста и запретил дончанам регистрировать новых футболистов.
Ранее с аналогичным иском в палату РФС обратился и Федор Кудряшов, ныне выступающий за «Рубин».
Узнаешь меня!
Узнаешь меня!
Местные не подписали бы таких "веселых" контрактов.
Сегодняшняя ситуация закладывалась уже тогда.
Местные не подписали бы таких "веселых" контрактов.
Сегодняшняя ситуация закладывалась уже тогда.
Голодный до денег.
Выплатит фк "РОСТОВ" (ну если пока не складывается, финансы - поют романсы)
Голодный до денег.
Выплатит фк "РОСТОВ" (ну если пока не складывается, финансы - поют романсы)