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Ерохин хочет взыскать с «Ростова» 25 млн рублей

вчера, 16:02

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин обратился в палату по разрешению споров РФС. По словам игрока, его бывший клуб «Ростов» задолжал ему 25 млн рублей.

При этом клуб пытался исправить ситуацию и даже выплатил бывшему игроку 5 млн рублей и попросил отсрочку, но Ерохин отказался вступать в переговоры. В итоге РФС встал на сторону футболиста и запретил дончанам регистрировать новых футболистов.

Ранее с аналогичным иском в палату РФС обратился и Федор Кудряшов, ныне выступающий за «Рубин».

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Все комментарии
TURBO 84
TURBO 84 ответил Dominators
вчера в 20:26
Dominators:
А в это время ныне в составе Рубина уже 8 прошлогодних ростовчан . Курбан пользуется Ростовом как своим личным кошельком . Для сектантов Бердыева говорю персонально ,- спасибо Бекиевич .
А они что, его собственность, что он их с собой тоскает? Игроки уходят туда, где лучше. Прекращай тут свою дешевую агитацию.
Colchoneros
Colchoneros ответил Санчо Панса
вчера в 20:22
Санчо Панса:
Вот так вот поступает бывший футболист Ростова! Не нужно его осуждать в излишней алчности или жадности. Просто он хочет восстановить справедливость, вот и все)
Здорова Санчо Панса!
Узнаешь меня!
Dominators
Dominators ответил Санчо Панса
вчера в 19:16
Санчо Панса:
Вот так вот поступает бывший футболист Ростова! Не нужно его осуждать в излишней алчности или жадности. Просто он хочет восстановить справедливость, вот и все)
Я не осуждаю Ерохина , я осуждаю все руководство Ростова во времена Вице -Президента Бердыева .
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 19:12
Вот так вот поступает бывший футболист Ростова! Не нужно его осуждать в излишней алчности или жадности. Просто он хочет восстановить справедливость, вот и все)
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 19:12
Мужики говорили и распевали они!
Dominators
Dominators ответил Serg3.12
вчера в 18:37
Serg3.12:
Это же сколько Ростов не платил зарплату зенитовцу, что должен больше 350 тыщ евров?
Это не долги по зарплате , по ходу какие то бонусы или подъемные по трудовому соглашению . Но контракт был на 3 года , а Ерохин свалил намного раньше забесплатно .
Serg3.12
Serg3.12
вчера в 18:30
Это же сколько Ростов не платил зарплату зенитовцу, что должен больше 350 тыщ евров?
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 18:29
Сразу видно, что в Зенит не ради денег клуба перешел. А ради денег бывшего клуба
Serg3.12
Serg3.12 ответил ziborock
вчера в 18:26
ziborock:
В Ростове тренер контрактами занимается?!
КББ - больше, чем тренер. И в Ростове, и в Рубине.
Местные не подписали бы таких "веселых" контрактов.
Сегодняшняя ситуация закладывалась уже тогда.
Dominators
Dominators
вчера в 18:21
Так как нас , еще ни одну команду в России , не гнобили и не дербанили . Кому то даже и не стыдно .
Dominators
Dominators ответил ziborock
вчера в 18:13
ziborock:
И президент клуба их не видел и не читал?!
За чем читать Голубеву , на пару и попилили клуб , плюс кореш Бердыева покойный Сарсания .
ziborock
ziborock ответил Dominators
вчера в 18:11
Dominators:
Ты не поверишь , контрактами в Ростове занимался Курбан ,будучи Вице -Президентом .
И президент клуба их не видел и не читал?!
Dominators
Dominators ответил ziborock
вчера в 18:10
ziborock:
В Ростове тренер контрактами занимается?!
Ты не поверишь , контрактами в Ростове занимался Курбан ,будучи Вице -Президентом .
Ice van Reed
Ice van Reed ответил mikysss
вчера в 17:59
mikysss:
Вполне согласен, а началось то с чего? Бердыева в рубин пол команды забрал, потом газовик забрал еще а щас через игрочка выжимают еще 25млн рублей видать на шокеры дляприлетающих птичек весна то не за горами))
Все те команды которые были позади Ростова, его и растянули, сильный Ростов многим глаза мозолит. Плюс руководство сыграли в Европе 20 лямов, долги 4 раза могли закрыть, а итог еще должны остались.
ошалевший
ошалевший
вчера в 17:53
мужики говорите и поступки мужские,такие и на могиле родственника спляшут за деньги
mikysss
mikysss ответил Ice van Reed
вчера в 17:46
Ice van Reed:
Это Миллер мстит за тот сезон когда они за бортом ЛЧ остались, тогда в Ростове лично лицезрел разгром своего проекта
Вполне согласен, а началось то с чего? Бердыева в рубин пол команды забрал, потом газовик забрал еще а щас через игрочка выжимают еще 25млн рублей видать на шокеры дляприлетающих птичек весна то не за горами))
Ice van Reed
Ice van Reed ответил mikysss
вчера в 17:44
mikysss:
Да Ростов гнобят по-полной, и кто? газовый проэкт - у когото еще сомнения остались???
Это Миллер мстит за тот сезон когда они за бортом ЛЧ остались, тогда в Ростове лично лицезрел разгром своего проекта
mikysss
mikysss
вчера в 17:41
Да Ростов гнобят по-полной, и кто? газовый проэкт - у когото еще сомнения остались???
Miaf
Miaf
вчера в 17:40
Валера должен обязательно рассказать, что он думает об это Ерохине.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 17:40
Эх Ероха Ероха не будет с тебя путевого пенсионера!!!
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 17:31
мало в Зените что ли платят ?
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:30
" Редиcка " -нехороший человек этот полузащитник «Зенита» Александр Ерохин
Голодный до денег.
Выплатит фк "РОСТОВ" (ну если пока не складывается, финансы - поют романсы)
ziborock
ziborock ответил Dominators
вчера в 17:21
Dominators:
Привет Сергей . Какие понятия когда кругом одни махновцы . Ерохин уходил бесплатно из Ростова в Зенит , на основании погашения долгов .То есть бесплатно уходит и никто никому не должен . Что еще нарисовал в контрактах Курбан не знаю , но Ростову это аукается .
В Ростове тренер контрактами занимается?!
ziborock
ziborock
вчера в 17:17
Питерская школа! Ерохин требует у Ростова! Погребняк требует у Динамо! Хорошо что Дзюба ничего не требует, ему титулов достаточно)
drug01
drug01
вчера в 17:16
Рвач ! Что в Зените малый оклад????
Dominators
Dominators ответил Sem25
вчера в 17:06
Sem25:
При этом, по официальной версии, бесплатно ушел из Ростова в Зенит. Если по-понятиям рассуждать: газпром не заплатил Ростову - Ростов не заплатил Ерохину... В чем проблема? Пусть газпром теперь и вернет эти 25 млн. Ерохину)))
Привет Сергей . Какие понятия когда кругом одни махновцы . Ерохин уходил бесплатно из Ростова в Зенит , на основании погашения долгов .То есть бесплатно уходит и никто никому не должен . Что еще нарисовал в контрактах Курбан не знаю , но Ростову это аукается .
Sem25
Sem25
вчера в 16:50
При этом, по официальной версии, бесплатно ушел из Ростова в Зенит. Если по-понятиям рассуждать: газпром не заплатил Ростову - Ростов не заплатил Ерохину... В чем проблема? Пусть газпром теперь и вернет эти 25 млн. Ерохину)))
нечитайло
нечитайло
вчера в 16:48
Такой он не один
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:42
Я уже писал, перефразирую: " А 5 млн. не спасут гиганта мысли, отца русской демократии?""Полагаю торг здесь не уместен, 25 и точка." Хотя мог бы и полояльнее отнестись к клубу в котором практически и заиграл.
Dominators
Dominators
вчера в 16:40
А в это время ныне в составе Рубина уже 8 прошлогодних ростовчан . Курбан пользуется Ростовом как своим личным кошельком . Для сектантов Бердыева говорю персонально ,- спасибо Бекиевич .
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