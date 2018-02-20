Ерохин хочет взыскать с «Ростова» 25 млн рублей

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин обратился в палату по разрешению споров РФС. По словам игрока, его бывший клуб «Ростов» задолжал ему 25 млн рублей.

При этом клуб пытался исправить ситуацию и даже выплатил бывшему игроку 5 млн рублей и попросил отсрочку, но Ерохин отказался вступать в переговоры. В итоге РФС встал на сторону футболиста и запретил дончанам регистрировать новых футболистов.

Ранее с аналогичным иском в палату РФС обратился и Федор Кудряшов, ныне выступающий за «Рубин».