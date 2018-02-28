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Буффон: «Алиссон удивляет только тех, кто раньше не наблюдал его игры»

28 февраля 2018, 11:18

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон выразил несколько комплиментов в адрес вратаря «Ромы» Алиссона

«Алиссон удивляет только тех, кто раньше не наблюдал его игры.

Меня поражает только то, насколько эффективно он справляется с опасными моментами возле своих ворот. Он доверяет своей команде».

Ранее ходили слухи, что Алиссон может продолжить карьеру в ПСЖ.

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амурец
амурец
28 февраля 2018 в 13:08
может и из Буффона получится хороший тренер, надеюсь тренером он будет более хорошим, чем вратарём
shur
shur
28 февраля 2018 в 12:08
...так и хочется назвать его не вратарём а тренером,жаль без звёздного часа в Москве,спасибо товарищам по сборной,а вот Илюхе Ковальчуку подфартило больше,последняя олимпиада и золото и это запомнят надолго!!!
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