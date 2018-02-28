Буффон: «Алиссон удивляет только тех, кто раньше не наблюдал его игры»

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28 февраля 2018, 11:18

Голкипер «Ювентуса» выразил несколько комплиментов в адрес вратаря «Ромы» .



«Алиссон удивляет только тех, кто раньше не наблюдал его игры.



Меня поражает только то, насколько эффективно он справляется с опасными моментами возле своих ворот. Он доверяет своей команде».



Ранее ходили слухи, что Алиссон может продолжить карьеру в ПСЖ.