Буффон: «Алиссон удивляет только тех, кто раньше не наблюдал его игры»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон выразил несколько комплиментов в адрес вратаря «Ромы» Алиссона.
«Алиссон удивляет только тех, кто раньше не наблюдал его игры.
Меня поражает только то, насколько эффективно он справляется с опасными моментами возле своих ворот. Он доверяет своей команде».
Ранее ходили слухи, что Алиссон может продолжить карьеру в ПСЖ.
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