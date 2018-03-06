Прядкин: «Мировой климат везде изменён. Видимо, произошло какое-то смещение»

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06 марта 2018, 13:55

Матч 21-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Спартак» находился под угрозой срыва из-за нефутбольной погоды в Москве, но все-таки состоялся. Президент РФПЛ рассказал о последних сложностях:

«В 21-м туре мы столкнулись с некоторыми сложностями. Действительно, природа вносит свои изменения, и не только в России. Мировой климат везде изменён. Видимо, произошло какое-то смещение. Мы ожидали, что в марте будет такая погода. Единственное, катаклизм в прошедшем туре связан не только с погодной аномалией в Москве. Мне докладывали, что накануне в Хабаровске был сильный циклон. Мы столкнулись с проблемами в Туле. И, конечно, мы волновались по поводу центрального матча тура „Локомотив“ – „Спартак“. Я на этой игре присутствовал, скажу, что условия для проведения матча были пригодны для обеих команд. Мы выходили на поле с инспектором встречи Зуевым. Ещё раз всё внимательно осмотрели. Даже была предусмотрена техническая остановка для повторного нанесения разметки, если в ходе матча случится достаточно обильный снегопад и её не будет видно. Сложные условия были для игры, для наших телезрителей: был ряд нареканий по картинке, это связано с мячом. В принципе тур прошёл достаточно успешно в непростых условиях. Была посещаемость. Немного мячей было забито, но это, наверное, предстартовая ситуация после перерыва.

Что касается полей перед стартом последней части чемпионата, то есть сложности. Большое нарекание к полю в Перми, хотя это искусственный газон. Ряд рекомендаций не был выполнен руководством стадиона. Кубковый матч показал, что поле находится в плохом состоянии. Завтра будет направлена повторная комиссия в Екатеринбург. Посмотрим, в какой стадии находится процесс подготовки поля. Непростая ситуация у клуба „Ахмат“. Но, видимо, они перестраховываются, учитывая, что стадион будет участвовать в чемпионате мира. Арена маленькая, но по результатам комиссий она — одна из лучших, на уровне уже проверенных арен. В остальном прекрасная арена в Краснодаре, прекрасный газон в Санкт-Петербурге. Неплохая подготовка поля у ЦСКА. Все видели поле на „Локомотиве“. Надеемся, что погодные катаклизмы не сильно повлияют на качество газона».