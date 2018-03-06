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Прядкин: «Мировой климат везде изменён. Видимо, произошло какое-то смещение»

06 марта 2018, 13:55
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Матч 21-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Спартак» находился под угрозой срыва из-за нефутбольной погоды в Москве, но все-таки состоялся. Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о последних сложностях:

«В 21-м туре мы столкнулись с некоторыми сложностями. Действительно, природа вносит свои изменения, и не только в России. Мировой климат везде изменён. Видимо, произошло какое-то смещение. Мы ожидали, что в марте будет такая погода. Единственное, катаклизм в прошедшем туре связан не только с погодной аномалией в Москве. Мне докладывали, что накануне в Хабаровске был сильный циклон. Мы столкнулись с проблемами в Туле. И, конечно, мы волновались по поводу центрального матча тура „Локомотив“ – „Спартак“. Я на этой игре присутствовал, скажу, что условия для проведения матча были пригодны для обеих команд. Мы выходили на поле с инспектором встречи Зуевым. Ещё раз всё внимательно осмотрели. Даже была предусмотрена техническая остановка для повторного нанесения разметки, если в ходе матча случится достаточно обильный снегопад и её не будет видно. Сложные условия были для игры, для наших телезрителей: был ряд нареканий по картинке, это связано с мячом. В принципе тур прошёл достаточно успешно в непростых условиях. Была посещаемость. Немного мячей было забито, но это, наверное, предстартовая ситуация после перерыва.

Что касается полей перед стартом последней части чемпионата, то есть сложности. Большое нарекание к полю в Перми, хотя это искусственный газон. Ряд рекомендаций не был выполнен руководством стадиона. Кубковый матч показал, что поле находится в плохом состоянии. Завтра будет направлена повторная комиссия в Екатеринбург. Посмотрим, в какой стадии находится процесс подготовки поля. Непростая ситуация у клуба „Ахмат“. Но, видимо, они перестраховываются, учитывая, что стадион будет участвовать в чемпионате мира. Арена маленькая, но по результатам комиссий она — одна из лучших, на уровне уже проверенных арен. В остальном прекрасная арена в Краснодаре, прекрасный газон в Санкт-Петербурге. Неплохая подготовка поля у ЦСКА. Все видели поле на „Локомотиве“. Надеемся, что погодные катаклизмы не сильно повлияют на качество газона».

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Все комментарии
Полевой Командир
Полевой Командир
08 марта 2018 в 20:46
я читаю ЭТО и не могу поверить.... нас уже совсем за баранов держат что ли... это ж как надо "опупеть", что бы собственные тупые решения объяснять "изменившейся погодой и климатом во всем мире".....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
06 марта 2018 в 21:10
Всё таки надо более добросовестно работать на своём Посту Товарищ Прядкин. И быть более КОМПЕТЕНТНЫМ В своей работе. ПОГОДА, ПОГОДА, КЛИМАТ. НО МЯЧ КРАСНЫЙ МОЖНО ЖЕ БЫЛО НАЙТИ В РОССИИ???
Venegant
Venegant
06 марта 2018 в 20:56
Смещение произошло у кого то в голове. А вообще есть 2 поговорки:
У лентяя Федорки на все отговорки
У сильного всегда бессильный виноват / У богатого всегда бедный виноват
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев ответ parallels (комментарий удален) (раскрыть)
06 марта 2018 в 19:27
СТЫДНО ЗА зенит.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
06 марта 2018 в 16:53
Смешно звучит каждое высказывание означенного индивида Прядкина. Почему же важные матчи надо ставить сразу после перерыва? Это же очевидно, дорогой ты наш президент РФПЛ.....Дальше только матом)
13 RUS
13 RUS
06 марта 2018 в 16:22
Да это давно всем известно о смнщении ума Прядкина и тому пободных,кому футбол не интересен кроме бабла
Saang
Saang
06 марта 2018 в 15:27
О, искатель клонов Казанского сюда переместился. А мы тебя ищем-ищем найти не можем, куда ж ты сныкался)?)
Байкал-38
Байкал-38
06 марта 2018 в 14:59
Надо вслед за супер кубком и весь чемпионат в Катар перевести! Там тепло!
LOpp
LOpp
06 марта 2018 в 14:56
бакланы, мировой климат изменен....

какие жалкие отмазки у наших чинушей
mihaluch
mihaluch
06 марта 2018 в 14:11
Смещение произошло в голове у Прядкина и всех тех кто ратовал за систему осень - весна. При старой системе первый тур, в случае погодных катаклизмов, можно было спокойно перенести на июль или август.
kust07
kust07
06 марта 2018 в 14:08
В голове у тебя смещение,сдвиг по фазе
Гость
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