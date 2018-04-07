Паредес о переносе игры «Амкар» — «Локомотив»: «Ни в одной точке мира подобное невозможно»

07 апреля 2018, 03:41

Полузащитник «Зенита» поделился мнением о переносе матча 24-го тура РФПЛ «Амкар» — «Локомотив» из Перми в Москву.

«Не думаю, что моё мнение о чемпионате России поменялось. Я знал, что это сложный турнир, где соперники играют в очень оборонительный футбол, особенно против „Зенита“. Они закрываются на своей половине поля, и действовать против них крайне тяжело. Остаётся только всякий раз совершенствоваться и придумывать новые ходы.

Что касается переноса матча „Амкар“ — „Локомотив“, мне кажется, не то что в Аргентине, ни в одной точке земного шара подобное просто не может произойти. Я впервые столкнулся с такой ситуацией. Мне не кажется это нормальным, но моё мнение тут никакой роли не играет».

Напомним, что, несмотря на перенос игры «Амкара» и «Локомотива», встреча закончилась победой пермской команды (2:1).