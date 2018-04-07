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Паредес о переносе игры «Амкар» — «Локомотив»: «Ни в одной точке мира подобное невозможно»

07 апреля 2018, 03:41
АмкарЛоготип футбольный клуб Амкар (Пермь)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавершен

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес поделился мнением о переносе матча 24-го тура РФПЛ «Амкар» — «Локомотив» из Перми в Москву.

«Не думаю, что моё мнение о чемпионате России поменялось. Я знал, что это сложный турнир, где соперники играют в очень оборонительный футбол, особенно против „Зенита“. Они закрываются на своей половине поля, и действовать против них крайне тяжело. Остаётся только всякий раз совершенствоваться и придумывать новые ходы.

Что касается переноса матча „Амкар“ — „Локомотив“, мне кажется, не то что в Аргентине, ни в одной точке земного шара подобное просто не может произойти. Я впервые столкнулся с такой ситуацией. Мне не кажется это нормальным, но моё мнение тут никакой роли не играет».

Напомним, что, несмотря на перенос игры «Амкара» и «Локомотива», встреча закончилась победой пермской команды (2:1).

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Бакланы доедают крышу (комментарий удален) (раскрыть)
07 апреля 2018 в 15:11
Я тебя понял, сказать тебе больше нечего. Только спрошу - ты жил в то время ,когда Торпедо было легендой? Ну хотя бы просто Торпедо в ЧР?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Бакланы доедают крышу (комментарий удален) (раскрыть)
07 апреля 2018 в 14:29
А я и не сравниваю, я просто перечисляю. Четверых назвал, ещё четверо в вышке, итого 8.
За 4 круга можно чемпиона-внутриМКАДника выявить. Так нет, мешаются всякие Краснодары, Зениты с Рубинами. Лезут со своей грязью в благородную столицу...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Бакланы доедают крышу (комментарий удален) (раскрыть)
07 апреля 2018 в 13:30
В пердиве бывали все, даже москвичи. А вам дать бы волю, вы организовали чемп Москвы и её окрестностей. Возродили Москву, Торпедо, Сатурн и Химки. Ставили бы своих же судей ... и огрe6aли бы авоськами в Европе. Зато без грязи...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Бакланы доедают крышу (комментарий удален) (раскрыть)
07 апреля 2018 в 12:15
Хоть до икоты можешь здесь доказывать о московских преимуществах и питерских огрехах....
Факты не вытравишь.....
1.Шесть разгромов с неприличным счётом Зенитом (5:1,4:2,4:2,5:0,4:2,5:2)...
2.Про еврокубки - не будем....)))
3.Одного тренера зовут в сборную Италии...второго просто хвалят в "Спорт Экспрессе" ))
4.Ты ещё сравни арены и трансферы (кому то Халк...кому то Педро Рошу)))
5.Лидерство по посещаемости торжественно передано в Питер ещё в прошлом году...))

Спартак добротная крепкая команда...для РПФЛ.....со славной историей и морем болельщиков....
Но Зенит - это следующий этап развития клубов...другой уровень...это будущее...
Нельзя остановить прогресс....выкриками на сайте "Питер плохой"....это как ругать ветер....бессмысленно...
Я могу понять твоё ностальгическое несмирение что Зенит - флагман ...и принял бы твою критику если б ты был поклонником Реала или хотя бы Боруссии....а так как то не очень...

Удачи !!!!!
rubinovyi2
rubinovyi2
07 апреля 2018 в 11:43
И это говорит игрок Зенита?)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Бакланы доедают крышу (комментарий удален) (раскрыть)
07 апреля 2018 в 11:27
Согласен...
1.Лимит придумали в Москве...как метод борьбы с Питером,который может позволить себе купить сильных игроков..
2.от Кавенаги до Педро Роши - накрутки неимоверные....
3.Как то ты уж слишком самокритично...не такие уж у Федуна и безумные деньги...хотя если считать все за годы вложений и по итоговому выхлопу - может ты и прав...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Jeck Denielse (раскрыть)
07 апреля 2018 в 11:04, ред.
Всё нормально.....
С летними отъездами Промесов,Смоловых и Головиных - входим в очередную стадию "развития" РПФЛ...))

Ведь сборная могла бы быть и на 165-м месте рейтинга....клубы в еврокубках могли бы пропускать не по 7 а по 12 голов.... - но этого не происходит.....
А значит РФС делает всё правильно.......
...вот итог всех прочитанных комментов.....

Редкое единение "московских чемпионств" и "футбольного упадка".....и глупо не замечать что одно истекает из другого....))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Бакланы доедают крышу (комментарий удален) (раскрыть)
07 апреля 2018 в 10:58
Нет. Проходи дальше...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ time out (раскрыть)
07 апреля 2018 в 10:53
Будь указки сверху от питерских, Зенит был бы вечным чемпионом.
Думаешь, посмели бы возразить?
И ещё. Только Зениту выписывались технари, вне зависимости от доказанности вины.
Причём всегда в пользу московских команд. При пустых трибунах наши играли с ЦСКА
(возможно, дважды - не помню). Конечно ,это всё "рука Пу". Сложности создаёт спецом.
Это в пользу Зенита некто орал по громкой связи на весь стадион почти весь матч.
Для Зенита же за не показанную ЖК сняли и арбитра, и Главу судейского корпуса.
И при такой же ошибке против Зенита или Тосно просто погрозили пальчиком.
Московским можно бить в морду (это про легенду) петь про барбариски, переносить матчи и пр.
Приведи что-нить подобное в пользу Зенита. А потом говори про админресурс и денежные вливания в судейский корпус...
Serg3.12
Serg3.12 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
07 апреля 2018 в 10:38
В Томск не поехали бы. Сыграли бы в Туле)
NAZAR 007
NAZAR 007 ответ time out (раскрыть)
07 апреля 2018 в 10:18
Владимир тебя зовут вроде ? Так вот, привет и послушай Володя.
Нравоучения, о которых ты по мне пишешь, касаются исключительно
тех вопросов, которые не затрагивают в негативе, если чел в адеквате :
родные и близкие, нации и конфессии, различные религии мира,
ты сначала вникни в суть вопроса о чем речь, а потом делай выводы,
и кто бы не был, если он даже твой коллега по клубу, не дает право
из раза в раз в уничижительных тонах писать о регионах и нациях,
поэтому прежде чем выдвигать какие-то претензии, вникни в суть вопроса.
Ладожский
Ладожский
07 апреля 2018 в 10:18
Федун сделает все, чтобы спартак опять сделать липовым.
Karkaz
Karkaz ответ Jeck Denielse (раскрыть)
07 апреля 2018 в 09:51
Сравнил Лейпциг, который еще младенец по футбольным меркам с зубрами Арсенал, Ливерпуль, Атлетико.
Зениту везёт что за последние годы не играл с топ клубами, а то бы тоже устанавливал рекорды по пропущенным мячам.
time out
time out ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
07 апреля 2018 в 09:48
Понятно. Придумаю, что финансовое стимулирование руководства РФС И РФПЛ, а также руководства Судейского корпуса и отдельного ряда арбитров. Ну и указания "сверху", где закрепилась питерская элита, болеющая за Зенит. Устраивает? Докажи обратное! Если уверен в версии на чемпионства в честь юбиляров, то почему не может жить моя версия, не менее принимаемая и возможная в нашем государстве.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ time out (раскрыть)
07 апреля 2018 в 09:31
Там что то другое! Можешь сам придумать, что.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Serg3.12 (раскрыть)
07 апреля 2018 в 09:22
Тула сама выбрала этот стадион резервным. Выбрала бы Томск поехали бы туда
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
07 апреля 2018 в 09:18
А как давно домашний матч с Зенитом Уфа играла в Питере никто не помнит?
time out
time out ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
07 апреля 2018 в 09:12
Расскажи, друже, на какие юбилеи Зенит становился чемпионом? Или там что-то другое?
starche
starche
07 апреля 2018 в 09:10
Несмываемое пятно на репутации Локомотива. Такое останется в Истории и никогда не забудется.
time out
time out ответ Jeck Denielse (раскрыть)
07 апреля 2018 в 09:10
Я чуть сам не разрыдался, читая твой фирменный плач, умеют же питерцы так красиво плакать!
    starche
    starche
    07 апреля 2018 в 09:08
    Это было беспрецедентное нахальство и попрание всех моральных устоев!
    m grazie
    m grazie ответ vm777 (раскрыть)
    07 апреля 2018 в 08:38, ред.
    А по моему наоборот, все медиа только и пишут в пользу красно - бклых .Надоели Рейнгольды и заклинания хозяина этого якобы ,, народного" клуба с одним афроевропейскими легионерами .
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    07 апреля 2018 в 08:35
    Да у нас вообще чемпионства распределяют по юбилярам. Россия, ёптить...
    m grazie
    m grazie ответ Serg3.12 (раскрыть)
    07 апреля 2018 в 08:29, ред.
    Аргентоса вы сказали? В таком случае , просветите лучше этого юнного москватоса.
    brooks
    brooks
    07 апреля 2018 в 08:22
    Obdulio Valera
    +++
    Serg3.12
    Serg3.12
    07 апреля 2018 в 08:19
    "РФПЛ перенесла матч «Арсенал» – ЦСКА из Тулы на МСА стадиона «Локомотив». Это связано с неудовлетворительным качеством газона на стадионе «Арсенал»."

    (весна 2015 года)
    Serg3.12
    Serg3.12
    07 апреля 2018 в 08:16
    "Ситуация с переносом матча 28-го тура чемпионата России по футболу между "Уфой" и "Зенитом" в Санкт-Петербург является нормой, обсуждать ее нет смысла, заявил президент московского ЦСКА Евгений Гинер.

    Матч 28-го тура чемпионата России, в котором клуб "Уфа" был номинальным хозяином, а "Зенит" оформил чемпионство в премьер-лиге, состоялся в воскресенье в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 1:1. ЦСКА после 28 матчей в чемпионате занимает второе место, отставая от "Зенита" на 8 очков."

    Просветите юного аргентоса.
    vm777
    vm777 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    07 апреля 2018 в 07:55, ред.
    - Что мешает другим командам требовать переноса матчей в случае непригодных для футбола условий? Или вам в радость, когда игроки получают травмы как в матче Ска-Цска?
    - Ясное дело, что вас судейство в игре Зенит-Спартак прошлого сезона полностью устроило. И большой вопрос: Иванов сам ушел или его действительно попросили.
    - Какая связь у понятия "народная" команда и состава команды?))
    - Бывший помощник сходу выиграл чемпионат, сейчас идет на втором месте в таблице и смог поставить хорошую игру команде. А что ваш "гений" с его титулами?
    - Насчет календаря никто из вас не возражал, когда Спартак в первой части сезона за короткий промежуток сыграл против Краснодара, Зенита, Цска и Локомотива. Всех всё устраивало тогда.
    - И да, я тоже жду, когда "масс-медиа перестанут быть рупором одной команды". Этот Зенит (он же матч) Тв уже порядком поднадоел.
    - Ну а с "придут футбольные люди....качественные менеджеры в РФС...и закончится этот неприятный период с падением сборной...и всей этой чебатухой в РПФЛ..." согласен уже на полном серьезе. Но с трудом верю в это.
    Казанский
    Казанский
    07 апреля 2018 в 07:48
    Кстати вел такую моду,играть гостевые матчи на своем поле как раз Зенит)))Так что Паредесу сначала историю своего "легендарного" клуба выучить нужно,а уж потом про весь мир говрить
    КЭТиК
    КЭТиК
    07 апреля 2018 в 07:40
    Зато справедливость восторжествовала.
    Гость
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