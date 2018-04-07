Паредес о переносе игры «Амкар» — «Локомотив»: «Ни в одной точке мира подобное невозможно»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес поделился мнением о переносе матча 24-го тура РФПЛ «Амкар» — «Локомотив» из Перми в Москву.
«Не думаю, что моё мнение о чемпионате России поменялось. Я знал, что это сложный турнир, где соперники играют в очень оборонительный футбол, особенно против „Зенита“. Они закрываются на своей половине поля, и действовать против них крайне тяжело. Остаётся только всякий раз совершенствоваться и придумывать новые ходы.
Что касается переноса матча „Амкар“ — „Локомотив“, мне кажется, не то что в Аргентине, ни в одной точке земного шара подобное просто не может произойти. Я впервые столкнулся с такой ситуацией. Мне не кажется это нормальным, но моё мнение тут никакой роли не играет».
Напомним, что, несмотря на перенос игры «Амкара» и «Локомотива», встреча закончилась победой пермской команды (2:1).
За 4 круга можно чемпиона-внутриМКАДника выявить. Так нет, мешаются всякие Краснодары, Зениты с Рубинами. Лезут со своей грязью в благородную столицу...
Факты не вытравишь.....
1.Шесть разгромов с неприличным счётом Зенитом (5:1,4:2,4:2,5:0,4:2,5:2)...
2.Про еврокубки - не будем....)))
3.Одного тренера зовут в сборную Италии...второго просто хвалят в "Спорт Экспрессе" ))
4.Ты ещё сравни арены и трансферы (кому то Халк...кому то Педро Рошу)))
5.Лидерство по посещаемости торжественно передано в Питер ещё в прошлом году...))
Спартак добротная крепкая команда...для РПФЛ.....со славной историей и морем болельщиков....
Но Зенит - это следующий этап развития клубов...другой уровень...это будущее...
Нельзя остановить прогресс....выкриками на сайте "Питер плохой"....это как ругать ветер....бессмысленно...
Я могу понять твоё ностальгическое несмирение что Зенит - флагман ...и принял бы твою критику если б ты был поклонником Реала или хотя бы Боруссии....а так как то не очень...
Удачи !!!!!
1.Лимит придумали в Москве...как метод борьбы с Питером,который может позволить себе купить сильных игроков..
2.от Кавенаги до Педро Роши - накрутки неимоверные....
3.Как то ты уж слишком самокритично...не такие уж у Федуна и безумные деньги...хотя если считать все за годы вложений и по итоговому выхлопу - может ты и прав...)))
С летними отъездами Промесов,Смоловых и Головиных - входим в очередную стадию "развития" РПФЛ...))
Ведь сборная могла бы быть и на 165-м месте рейтинга....клубы в еврокубках могли бы пропускать не по 7 а по 12 голов.... - но этого не происходит.....
А значит РФС делает всё правильно.......
...вот итог всех прочитанных комментов.....
Редкое единение "московских чемпионств" и "футбольного упадка".....и глупо не замечать что одно истекает из другого....))
Думаешь, посмели бы возразить?
И ещё. Только Зениту выписывались технари, вне зависимости от доказанности вины.
Причём всегда в пользу московских команд. При пустых трибунах наши играли с ЦСКА
(возможно, дважды - не помню). Конечно ,это всё "рука Пу". Сложности создаёт спецом.
Это в пользу Зенита некто орал по громкой связи на весь стадион почти весь матч.
Для Зенита же за не показанную ЖК сняли и арбитра, и Главу судейского корпуса.
И при такой же ошибке против Зенита или Тосно просто погрозили пальчиком.
Московским можно бить в морду (это про легенду) петь про барбариски, переносить матчи и пр.
Приведи что-нить подобное в пользу Зенита. А потом говори про админресурс и денежные вливания в судейский корпус...
Нравоучения, о которых ты по мне пишешь, касаются исключительно
тех вопросов, которые не затрагивают в негативе, если чел в адеквате :
родные и близкие, нации и конфессии, различные религии мира,
ты сначала вникни в суть вопроса о чем речь, а потом делай выводы,
и кто бы не был, если он даже твой коллега по клубу, не дает право
из раза в раз в уничижительных тонах писать о регионах и нациях,
поэтому прежде чем выдвигать какие-то претензии, вникни в суть вопроса.
Зениту везёт что за последние годы не играл с топ клубами, а то бы тоже устанавливал рекорды по пропущенным мячам.
+++
(весна 2015 года)
Матч 28-го тура чемпионата России, в котором клуб "Уфа" был номинальным хозяином, а "Зенит" оформил чемпионство в премьер-лиге, состоялся в воскресенье в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 1:1. ЦСКА после 28 матчей в чемпионате занимает второе место, отставая от "Зенита" на 8 очков."
Просветите юного аргентоса.
- Ясное дело, что вас судейство в игре Зенит-Спартак прошлого сезона полностью устроило. И большой вопрос: Иванов сам ушел или его действительно попросили.
- Какая связь у понятия "народная" команда и состава команды?))
- Бывший помощник сходу выиграл чемпионат, сейчас идет на втором месте в таблице и смог поставить хорошую игру команде. А что ваш "гений" с его титулами?
- Насчет календаря никто из вас не возражал, когда Спартак в первой части сезона за короткий промежуток сыграл против Краснодара, Зенита, Цска и Локомотива. Всех всё устраивало тогда.
- И да, я тоже жду, когда "масс-медиа перестанут быть рупором одной команды". Этот Зенит (он же матч) Тв уже порядком поднадоел.
- Ну а с "придут футбольные люди....качественные менеджеры в РФС...и закончится этот неприятный период с падением сборной...и всей этой чебатухой в РПФЛ..." согласен уже на полном серьезе. Но с трудом верю в это.