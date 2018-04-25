Ди Франческо: «Кто не верит в камбэк „Ромы“, может оставаться дома»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо после поражения от «Ливерпуля» (2:5) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов подчеркнул, что римский клуб ещё не закончил борьбу за выход в финал турнира:

«„Роме“ не нужны чудеса. Нам просто нужно верить в себя, как это было в матче с „Барселоной“, а также нам необходима поддержка болельщиков.

Это первый полуфинал Лиги чемпионов для „Ромы“ за три десятилетия, мы не привыкли к этому турниру, но позвольте нам напомнить: борьба ещё не окончена. Те, кто не верит в камбэк „Ромы“, могут оставаться дома.

Я несу ответственность за результат больше, чем кто-либо другой, но мы всё еще в полуфинале».