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Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 5:2 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.053.93.55
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Ди Франческо: «Кто не верит в камбэк „Ромы“, может оставаться дома»

сегодня, 06:09
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо после поражения от «Ливерпуля» (2:5) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов подчеркнул, что римский клуб ещё не закончил борьбу за выход в финал турнира:

«„Роме“ не нужны чудеса. Нам просто нужно верить в себя, как это было в матче с „Барселоной“, а также нам необходима поддержка болельщиков.

Это первый полуфинал Лиги чемпионов для „Ромы“ за три десятилетия, мы не привыкли к этому турниру, но позвольте нам напомнить: борьба ещё не окончена. Те, кто не верит в камбэк „Ромы“, могут оставаться дома.

Я несу ответственность за результат больше, чем кто-либо другой, но мы всё еще в полуфинале».

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Все комментарии
Emilan__
Emilan__
сегодня в 10:30
Самое интересное это интрига, хоть маловероятная, но мы знаем какая она может быть, 2 матч Ливера и Ромы походу будет не хуже 1го матча
Знатог
Знатог
сегодня в 10:19
Ладно, останусь дома, в Рим не поеду.
Kavaro
Kavaro
сегодня в 09:56
    vastudio
    vastudio
    сегодня в 09:32
    Расслабьтесь со своими камбэками.Шара закончилась. Играть нужно в каждом матче, а не надеяться на постоянные камбэки.
    Artuom
    Artuom
    сегодня в 09:20
    Зачем матч с Барсой вспоминать... там просто на руку сыграло то, что Барса высокомерно после счёта первого матча решила вполсилы сыграть. Забей хоть один мяч и сейчас именно Барса играла бы с Ливерпулем. Игроки Ромы молодцы конечно, но для камбека понадобилась не только хорошая своя игра, но ещё и плохая игра противника.

    Кто-то действительно верит что Ливерпуль не забьёт Роме?? Ливерпуль может проиграть матч - да, но чтобы вообще не забил... Камбэка не будет, хоть игроки Ромы и постараются.
    drug01
    drug01
    сегодня в 09:10
    Я остаюсь дома!
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 08:46
    После 4:1 с Барсой тоже все похоронили Рому.
    Aivust
    Aivust
    сегодня в 08:41
    У Широкова научился)
    cannongun
    cannongun
    сегодня в 08:19
    удачи
    nahan
    nahan
    сегодня в 08:17
    Я дома и не верю в камбэк Ромы.
    kent77
    kent77
    сегодня в 07:57
    Ливер конечно красавцы, но Рома бойцы мужики руки не опустили
    EAGuar As
    EAGuar As
    сегодня в 07:53
    Шансов мало .
    le3ch1
    le3ch1
    сегодня в 07:45
    Камбэка не будет
    vovinho11
    vovinho11
    сегодня в 07:39
    Верит в очередной отскок Васи. На этот раз не прохляет
    Аксинья
    Аксинья ответил Остапчук 67
    сегодня в 06:57
    Остапчук 67:
    Выиграй, для начала, очередной матч Чемпионата Италии.
    Они его спецом сольют, как перед ответкой с Барсой...Соперника надо успокоить и запутать...
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 06:56
    Барса всем составом решила всё-таки остаться дома...
    la-respect0
    la-respect0
    сегодня в 06:46
    В принципе,если клоунская связка Клаван + Ловрен выйдет , то камбэк возможен.Там даже Роме особо потеть не придется ))).
    Club Atlético de Madrid
    Club Atlético de Madrid
    сегодня в 06:37
    Болтун!
    рус фан
    рус фан
    сегодня в 06:29
    Не верю в способность Ромы победить Ливер 3-0.
    ndedov
    ndedov
    сегодня в 06:23
    Чудо два раза не бывает. Жаль, но Роме скажем пока!
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 06:22
    Выиграй, для начала, очередной матч Чемпионата Италии.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 06:16
    Чудес тоже не стоит ожидать.
    Возможно, будет хорошая игра.
    Но, во второй раз не повезет.
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