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«Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей за нацистские выкрики болельщиков

сегодня, 18:01
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)АнжиМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие санкции применены к «Зениту» по итогам матча 26-го тура РФПЛ с «Анжи» (1:0).

«По матчу „Зенит“ - „Анжи“: нам поступило письмо от офицера по борьбе с расизмом Алексея Смертина. На 40-й минуте матча были зафиксированы запрещенные выкрики. Речь идет о том, что болельщики петербургского клуба во время матча скандировали речевки. Они относятся к нацистским репликам. За скандирование зрителями нацистских реплик принято решение оштрафовать „Зенит“ на 100 тысяч рублей.

У них это первое нарушение в сезоне, поэтому штраф пока минимален».

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Все комментарии
Завтра
Завтра
сегодня в 23:47
Вот так КДК поднимает себе зарплаты!
А наверное эти болваны решили срубить бабла за песню "Небо славян" Алисы, которую, если ты ударенный в темечко, можно принять за "нацистские реплики".
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв ответил Leningrad 84
сегодня в 23:34
Leningrad 84:
Что-то я не понял главу КДК, где он услышал нацистские реплики? Может, он имел в виду выкрики типа "Русские, вперед" или "В наших цветах нет черного"? Ну так здесь нацизмом явно не пахнет.
Русские, вперёд - кричали нацисты в 1941-ом.)))
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв
сегодня в 23:30
скандировали речевки. Они относятся к нацистским репликам.
-----------------------------------------------------------------
Неужели на немецком языке кричали речёвки???)))))))
Delight
Delight
сегодня в 23:29
Зато к голубым цветам - радостное отношение. Впрочем, ничего нового)))
spartak never die
spartak never die
сегодня в 23:25
Нацики питерские)
Timur132
Timur132 ответил Leningrad 84
сегодня в 23:07
Leningrad 84:
Тимур, надоело, давай закроем тему. Никто в Питере негров не линчует. И индейцев не убивает. Абсолютно нормальный город и абсолютно безопасный стадион (в отличие от Московских, Махачкалы, Грозного... )
Зато тихо препятствуете их попаданию в клуб и громко презираете. В Москве тоже никто не бегает за неграми с факелами, а степень безопасности в Махачкале зависит только от обывательских стереотипов в ваших головах, когда вы ожидаете встретить у нас афганские кишлаки вместо городской инфраструктуры средней полосы.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Timur132
сегодня в 22:58
Timur132:
Не оправдывает, но они лучше вас в этом плане.
Тимур, надоело, давай закроем тему. Никто в Питере негров не линчует. И индейцев не убивает. Абсолютно нормальный город и абсолютно безопасный стадион (в отличие от Московских, Махачкалы, Грозного... )
Timur132
Timur132 ответил Leningrad 84
сегодня в 22:54
Leningrad 84:
И ты всерьез считаешь, что это их оправдывает? А как же бананы, уханья и все прочее?
Не оправдывает, но они лучше вас в этом плане.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Timur132
сегодня в 22:51
Timur132:
Они хотя бы готовы принять чёрных футболистов.
И ты всерьез считаешь, что это их оправдывает? А как же бананы, уханья и все прочее?
Timur132
Timur132 ответил Leningrad 84
сегодня в 22:49
Leningrad 84:
А расистов хватает во всех фанатских группировках, тем более - в московских.
Они хотя бы готовы принять чёрных футболистов.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Timur132
сегодня в 22:48
Timur132:
И после этого ты говоришь про какую то лживую провокацию? То, что ты сейчас сказал - самый настоящий расизм.
А расистов хватает во всех фанатских группировках, тем более - в московских.
Timur132
Timur132
сегодня в 22:47
В целом, все адекватные болелы всегда понимали, что Зенит самый скинхедовский клуб России. Даже приятно, что годы идут, а некоторые вещи не меняются)).
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Timur132
сегодня в 22:47
Timur132:
И после этого ты говоришь про какую то лживую провокацию? То, что ты сейчас сказал - самый настоящий расизм.
Но не нацизм, за который оштрафовали и подняли весь этот хай!
Timur132
Timur132 ответил Leningrad 84
сегодня в 22:45
Leningrad 84:
Помимо сине-бело-голубой клубной расцветки - еще и некий намек на явное отличие от Спартака и других клубов с обилием легионеров-выходцев из Африки.
И после этого ты говоришь про какую то лживую провокацию? То, что ты сейчас сказал - самый настоящий расизм.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Timur132
сегодня в 22:43
Timur132:
Кстати, что означает "В наших цветах нет черного"?
Помимо сине-бело-голубой клубной расцветки - еще и некий намек на явное отличие от Спартака и других клубов с обилием легионеров-выходцев из Африки.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил NoKerzhNoParty
сегодня в 22:37
NoKerzhNoParty:
Видимо идиоты в РФС никогда не слышали кто такой Питер Терсон Именно он написал песню Zigger Zagger, которую в ОФС посчитали нацисткой Кстати Питер Терсон афроамериканец По-моему за такое нужно штрафовать таких как смертин
Перепутать невинную речевку "зига-зага" (десятки лет звучавшую еще на Петровском) с "зиг хайль" - это профанация КДК!
Timur132
Timur132 ответил НЕ президент рфс
сегодня в 22:36
НЕ президент рфс:
Цвета :Сине-Бело-Голубые. Как не перемешивай ,чёрного не получится.
И? Если бы получался чёрный - это плохо?
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Тага Дага
сегодня в 22:33
Тага Дага:
Я жил в Питере 8 лет,три раза был там,жил на улице Яхтенной,не далеко от Коммендана..не знал бы,не сказал бы.Я много чего услышал от людей там
Тем более должен понимать и уважать ленинградцев, а не называть их подонками на основании абсолютно лживых и непроверенных сообщений, похожих на провокацию!
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответил Timur132
сегодня в 22:29
Timur132:
Кстати, что означает "В наших цветах нет черного"?
Цвета :Сине-Бело-Голубые. Как не перемешивай ,чёрного не получится.
Дикий мужчина
Дикий мужчина
сегодня в 22:19
Если про Карпина Волеру кричалка, то это не нацистская. Это про спартаковский дух кричалка. Гыгы.
Timur132
Timur132 ответил Leningrad 84
сегодня в 22:18
Leningrad 84:
Что-то я не понял главу КДК, где он услышал нацистские реплики? Может, он имел в виду выкрики типа "Русские, вперед" или "В наших цветах нет черного"? Ну так здесь нацизмом явно не пахнет.
Кстати, что означает "В наших цветах нет черного"?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 22:10
И опять питерцам стыдно за Спартак!???))
goodbyegoodboy
goodbyegoodboy ответил NoKerzhNoParty
сегодня в 21:50
NoKerzhNoParty:
Попрошу заметить, что в моих словах небыло даже намёка на чьё то авторство Еще до записи песни, Зига Зага была использована в театре (точный год не вспомню) Кстати вашу версию слышу впервые, надо будет поискать ее по подробнее В любом случае версий происхождения Зига Заги много. Но нацистского в ней ничего нет
Если наказали именно за это - полная глупость и незнание предмета со стороны Смертина
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил goodbyegoodboy
сегодня в 21:45
Попрошу заметить, что в моих словах небыло даже намёка на чьё то авторство
Еще до записи песни, Зига Зага была использована в театре (точный год не вспомню)

Кстати вашу версию слышу впервые, надо будет поискать ее по подробнее

В любом случае версий происхождения Зига Заги много. Но нацистского в ней ничего нет
бoсх
бoсх
сегодня в 21:41
культурная столица епт)
goodbyegoodboy
goodbyegoodboy ответил NoKerzhNoParty
сегодня в 21:36
NoKerzhNoParty:
Если утверждаете мою неправоту, будте добры закрепить это фактами, иначе ваш комментарий мимо кассы
Оригинал от зига-зага хой хой хой - оги оги ой ой ой. Так корнские рудокопы встречали время обеда (огон (hoggan) - местный сытный хлеб с салом и картофелем)
Юррыч
Юррыч
сегодня в 21:34
казанский в алексеева преобразовался, почерк один и тот же.
морозз
морозз
сегодня в 21:32
Фигня это всё парни, по городу особенно летом гуляют сотни азиатов и афроамериканцев и никто их не оскорбляет и не кричит вслед плохие слова! Питер толерантный город и вполне радушный для всех иностранцев, ну может быть немного против гастарбайтеров...много гадости от них!
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил goodbyegoodboy
сегодня в 21:29
Если утверждаете мою неправоту, будте добры закрепить это фактами, иначе ваш комментарий мимо кассы
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил sir-5
сегодня в 21:24
Я был на стадионе
И да, в статье указаны минуты нарушения
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