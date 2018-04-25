«Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей за нацистские выкрики болельщиков

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие санкции применены к «Зениту» по итогам матча 26-го тура РФПЛ с «Анжи» (1:0).

«По матчу „Зенит“ - „Анжи“: нам поступило письмо от офицера по борьбе с расизмом Алексея Смертина. На 40-й минуте матча были зафиксированы запрещенные выкрики. Речь идет о том, что болельщики петербургского клуба во время матча скандировали речевки. Они относятся к нацистским репликам. За скандирование зрителями нацистских реплик принято решение оштрафовать „Зенит“ на 100 тысяч рублей.

У них это первое нарушение в сезоне, поэтому штраф пока минимален».