Лаборде покинет «Краснодар» по окончании сезона

Полузащитник «Краснодара» Рикардо Лаборде летом покинет клуб в ранге свободного агента. Об этом сообщил пресс-атташе «быков» Денис Данильченко.

«Могу немного приоткрыть завесу тайны, что после окончания матча с „Локомотивом“ состоится, скажем так, прощание с Рикардо Лаборде, у которого завершается контракт по окончании этого сезона. Что касается „Локомотива“, то к нам никто не обращался по поводу проведения каких-либо мероприятий, связанных с возможным чемпионством этой команды. На этот матч большинство билетов уже продано, ожидается аншлаг».

В текущем сезоне 30-летний Лаборде провел 8 матчей в РФПЛ, забив 3 гола.