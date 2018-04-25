Лаборде покинет «Краснодар» по окончании сезона

Полузащитник «Краснодара» Рикардо Лаборде летом покинет клуб в ранге свободного агента. Об этом сообщил пресс-атташе «быков» Денис Данильченко.
«Могу немного приоткрыть завесу тайны, что после окончания матча с „Локомотивом“ состоится, скажем так, прощание с Рикардо Лаборде, у которого завершается контракт по окончании этого сезона. Что касается „Локомотива“, то к нам никто не обращался по поводу проведения каких-либо мероприятий, связанных с возможным чемпионством этой команды. На этот матч большинство билетов уже продано, ожидается аншлаг».
В текущем сезоне 30-летний Лаборде провел 8 матчей в РФПЛ, забив 3 гола.
Офигеть. Не задумывался чет. Думал, почему-то, что лет 25-26 еще
Офигеть. Не задумывался чет. Думал, почему-то, что лет 25-26 еще
А то кто то уже заранее накричался о чемпионстве и где???
Палыч очень суеверный человек, он заранее никогда не заикается!
А то кто то уже заранее накричался о чемпионстве и где???
Палыч очень суеверный человек, он заранее никогда не заикается!