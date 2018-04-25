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Лаборде покинет «Краснодар» по окончании сезона

сегодня, 19:12

Полузащитник «Краснодара» Рикардо Лаборде летом покинет клуб в ранге свободного агента. Об этом сообщил пресс-атташе «быков» Денис Данильченко.

«Могу немного приоткрыть завесу тайны, что после окончания матча с „Локомотивом“ состоится, скажем так, прощание с Рикардо Лаборде, у которого завершается контракт по окончании этого сезона. Что касается „Локомотива“, то к нам никто не обращался по поводу проведения каких-либо мероприятий, связанных с возможным чемпионством этой команды. На этот матч большинство билетов уже продано, ожидается аншлаг».

В текущем сезоне 30-летний Лаборде провел 8 матчей в РФПЛ, забив 3 гола.

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Все комментарии
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 21:53
Ему уже 30-ка? О_О
Офигеть. Не задумывался чет. Думал, почему-то, что лет 25-26 еще
Ваня лучший
Ваня лучший
сегодня в 20:05
Лаборде, Гранквист, Смолов, Петров, Шишкин, Шатов уходят. Галицкий решил сделать ставку на питомцев Мусаева? Может и правильно.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Байкал-38
сегодня в 20:02
Байкал-38:
А зачем заранее золото вешать? Вот когда завоюем тогда и будем праздновать! А то кто то уже заранее накричался о чемпионстве и где??? Палыч очень суеверный человек, он заранее никогда не заикается!
Это точно. Празднование далеко не главное. Я с удовольствием поздравлю Локо с чемпионством как только оно состоится. очень симпатичная команда и очень приятный тренер.
Арбалет
Арбалет ответил Tommy Lee
сегодня в 19:37
Tommy Lee:
Протеже Шалимова похоже был .
И началась чистка.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:18
А зачем заранее золото вешать? Вот когда завоюем тогда и будем праздновать!
А то кто то уже заранее накричался о чемпионстве и где???
Палыч очень суеверный человек, он заранее никогда не заикается!
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 19:18
Протеже Шалимова похоже был .
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