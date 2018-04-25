«Бавария» - «Реал»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Бавария» - «Реал».

«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Рафинья, Хави Мартинес, Роббен, Мюллер, Хамес Родригес, Рибери, Левандовски.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Васкес, Иско, Роналду.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

Букмекерская контора «Фонбет» предлагает коэффициент 7.00 на то, что лучший бомбардир мадридцев Криштиану Роналду забьет в предстоящем поединке гол с пенальти. Напомним, что именно с пенальти Роналду отличился в своем предыдущем матче ЛЧ против «Ювентуса».