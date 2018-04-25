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Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 5:2 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 1:2 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.143.3
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 17 тур1X2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сатурн (Раменское)Сатурн 0:1 Логотип футбольный клуб Металлург Лп (Липецк)Металлург Лп---
Франция. Лига 1 2017/2018, 33 тур1X2
19:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб КанКан 0:0 Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза2.72.73.15

«Бавария» - «Реал»: стартовые составы

сегодня, 20:35
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Бавария» - «Реал».

«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Рафинья, Хави Мартинес, Роббен, Мюллер, Хамес Родригес, Рибери, Левандовски.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Васкес, Иско, Роналду.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

Букмекерская контора «Фонбет» предлагает коэффициент 7.00 на то, что лучший бомбардир мадридцев Криштиану Роналду забьет в предстоящем поединке гол с пенальти. Напомним, что именно с пенальти Роналду отличился в своем предыдущем матче ЛЧ против «Ювентуса».

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 23:31
По составам команды равные но Бавария дома победит
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 21:48
Пусть поровну сыграют .
Допвремя и пенальти украсят такой поединок .
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 21:47
Мое предчувствие никогда меня не подводит. Бавария выиграет ЛЧ!
Alcatras_77
Alcatras_77
сегодня в 21:45
Вперед Реал Мадрид ! Давай 3 кубок чемпионов!
Великий Князь
Великий Князь ответил ХУБУЛ
сегодня в 21:43
ХУБУЛ:
Нервничаю 69
Зря.
Великий Князь
Великий Князь ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:42
Ангел неБесГрешен:
Будем надеяться, что сливочные вместе с Нырялду огре6yт по полной программе...
По полной пока огребает только Зенит и Барселона)
Добрый вечер. Ставку сделал?
ХУБУЛ
ХУБУЛ
сегодня в 21:41
Нервничаю 69
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 21:41
Гашук, снимай игнор, чё ты 59шь то? Ты же дембельнулся)
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь ответил dimagas1
сегодня в 21:40
dimagas1:
Не думал что за Баварию столько школоты и неадеквата будет))) Вроде хороший и уважаемый клуб.
Присоединяйся, Дмитро. Не коси под адеквата, будь собой. Аха-ха)
dimagas1
dimagas1
сегодня в 21:38
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 21:37
    Будем надеяться, что сливочные вместе с Нырялду огре6yт по полной программе...
    la-respect0
    la-respect0
    сегодня в 21:35
    Судья, не испорть игры плс.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 21:34
    Нифига себе атакующий состав у Баварии)
    Выйти с одним полузащитником на матч с Реалом не слишком ли рискованно!?)
    Karkaz
    Karkaz
    сегодня в 21:32
    Надо брать полноценный реванш
    nnb199O
    nnb199O
    сегодня в 21:31
    Интересный матч, думаю сегодня Бавария победит.
    реал1111111111
    реал1111111111 ответил Байкал-38
    сегодня в 21:30
    Байкал-38:
    С какого падения Кри будет назначено пенальти?
    прям остряк
    gentlewolf
    gentlewolf
    сегодня в 21:29
    Роббен, Мюллер, Хамес Родригес, Рибери, Левандовски- зачетная банда.
    Будет невероятно сложно первые 30 минут Реалу.
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 21:25
    Интрига футбольного дня
    Каждый " болеет " за свой клуб ....
    Смотрю Матч....
    Сантус
    Сантус
    сегодня в 21:23
    А!!И каким бы не был счёт и игра,как бы не забивали их, "друзья" Реала всегда тут....:)Да и флаг вам в руки....:)
    No problem
    No problem
    сегодня в 21:22
    на ветке ни одного норм болела немчуры,
    зато вагон с хохмой хейтеров.
    HALA MADRID!!!!!
    mat73
    mat73
    сегодня в 21:20
    Оба клуба достойны быть соперниками по финалу для Ливерпуля)))
    борька
    борька
    сегодня в 21:19
    Бойцовские составы, ждем интересной игры!
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 21:17
    Бавария дома должна побеждать.
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 21:17
    Ещё вариант для букмекеров. Кому из игроков Баварии Кри расскажет новости о своей личной жизни как Коке?!
    магистрат Калавий
    магистрат Калавий
    сегодня в 21:15
    Все сливочные симулянты в сборе, Реал серьёзно подготовился к игре, ждём бесконечные навесы и нырки в штрафной немцев.
    Сантус
    Сантус ответил Club Atlético de Madrid
    сегодня в 21:13
    Club Atlético de Madrid:
    Букмекерская контора «Фонбет» предлагает коэффициент 7.00 на то, что лучший бомбардир мадридцев Криштиану Роналду забьет в предстоящем поединке гол с пенальти.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    Индейцам конечно можно и поржать...))Роналду штатный пенальтист,будет пеналь-будет бить.Вам батенька за ЛЕ следить нужно,как бы Венгеру братва подарок не сделала и не отправила вас в отпуск из еврокубков заранее...)
    shur
    shur ответил multazar
    сегодня в 21:13
    multazar:
    все адекватные люди сегодня за баварию.
    ...вот ты ты точно не в адеквате,дас ист фанатик!!!!
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 21:12
    С какого падения Кри будет назначено пенальти?
    shur
    shur
    сегодня в 21:10
    ...сегодня не футбол,а песня!!! В любом случае,всё решится в Мадриде,выиграет
    тот кто сильнее на данный момент,не случайность,не случай,это не оправдание!!!
    Aidos Ayazov
    Aidos Ayazov ответил ВааС
    сегодня в 21:10
    ВааС:
    За Баварию не адекватные,а бомбящие от трофеев Реала глорики барси и юве..))
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