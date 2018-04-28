Улица в Перми будет названа в честь Павла Садырина

Пресс-служба администрации Перми сообщает, что власти города приняли решение о присвоении одной из улиц города имени тренера и футболиста Павла Садырина, который родился в Пермском крае.



«Решение о наименовании безымянной улицы в микрорайоне Ива-1 в честь Павла Садырина было принято членами Общественного совета по топонимике 28 апреля».



Садырин с 1959 года играл составе пермской «Звезды». Затем выступал в «Зените», а с 1970 года являлся капитаном команды. После карьеры стал главным тренером «Зенита». При его руководстве санкт-петербургский клуб впервые в истории стал чемпионом СССР (в 1984 году), также привел к званию чемпиона и обладателя Кубка страны московский ЦСКА (1991). После распада СССР стал первым тренером сборной России, которую вывел на чемпионат мира 1994 года.



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