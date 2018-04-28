«Шальке» поделил очки с менхенгладбахской «Боруссией»

«Шальке» сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией» в матче 32-го тура чемпионата Германии.
Гельзенкиркен, стадион «Фелтинс-Арена»
«Шальке» - «Боруссия» М 1:1 (1:1)
Голы: Калиджури 45+3 (пенальти) - Раффаэл 32.
«Шальке»: Ферманн, Керер, Налдо, Стамбули, Бенталеб, Горецка, Калиджури, Коноплянка (Тойхерт 89), Харит (МакКенни 64), Шепф, Бургшталлер (Ди Санто 82).
Главный тренер: Доменико Тедеско.
«Боруссия» М: Зоммер, Вендт, Вестергор, Гинтер, Эльведи, Азар, Закария (Штробль 61), Крамер, Хофманн (Траоре 78), Штиндль (Кюйсанс 40), Раффаэл.
Главный тренер: Дитер Хеккинг.
Предупреждения: Бенталеб 12, Вендт 25, Закария 39, Крамер 45+3, Вестергор 66, Ди Санто 84.
Удаление: Бенталеб 13.
Судья: Харм Осмерс.
В параллельном матче «Бавария» одержала дежурную победу над «Айнтрахтом».