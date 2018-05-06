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Тихонов: «Весь бюджет Самары — это зарплата „Зенита“»

06 мая 2018, 20:57

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов после выхода самарского клуба в РФПЛ ответил на вопрос о том, будет ли команда усиливать состав.

«Усиление состава нам необходимо. Такое уже проходили, когда рассчитывали играть в Премьер-Лиге тем же составом. Не только Самаре, но и „Спартаку“, и „Зениту“ нужно усиливаться, понимаете? Если Манчини говорит о том, что у него недоукомплектована команда, а весь бюджет Самары – это зарплата „Зенита“».

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Все комментарии
Bazuka-Limon
Bazuka-Limon
08 мая 2018 в 00:30
вот Мюллер прибавит зарплату Зенитчикам раз в 5 и как станет чемпионом всем на зависть!!!!!
DonaDonni
DonaDonni ответ Lazurny (комментарий удален) (раскрыть)
07 мая 2018 в 19:18
ВОТ САМЫЙ ЧЕСТНЫЙ КОМЕНТ.
ЮЗИК
ЮЗИК
07 мая 2018 в 05:39
Походу не только Самары, а всей Самарской области
Ника228
Ника228
06 мая 2018 в 23:22, ред.
И что его не устраивает ? 2 бюджет в рфпл получается у крыльев 0_0
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
06 мая 2018 в 22:03
Весь бюджет Самары - это зарплата „Зенита“, и опять без Л/Ч, но у тебя, как всегда в этом Гинер будет виноват, к гадалке не ходи! ха-ха
Serg3.12
Serg3.12
06 мая 2018 в 21:53
Ни хрена себе какой бюджет у Самары..!
bosun
bosun ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
06 мая 2018 в 21:53
Ваня, ты как истинный бухгалтер все посчитал)) В своих карманах есть что считать?))
Serg3.12
Serg3.12 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
06 мая 2018 в 21:52
Как обычно бесплатно, но явку будут контролировать)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ spartach091 (комментарий удален) (раскрыть)
06 мая 2018 в 21:39
К сожалению ты недалек от истины. Как ты думаешь на последнюю игру с Хабаровском на распил-арену билеты будут раздавать на невском бесплатно , или будут приплачивать каждому, кто возьмет хотя бы по тысяче?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
06 мая 2018 в 21:29
Тихонов чувствуется не в теме. В Зените на зарплатах 30 человек основы, 15 человек отданных в аренду и 23 человека Зенита-" Итого 68 человек. С учетом размеров контрактов основы, да и отданных в аренду ( Дзюба, Шатов , Жулиано, Новосельцев и пр.) бюджет Самары будет значительно ( в несколько раз) меньше зарплатной ведомости Зенита. К тому же не стесняйся сказать, что зарплата тренера в Самаре раз в 5 меньше контракта Манчини. Так что в Зените классический пир во время чумы. Когда же это кончится?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 мая 2018 в 21:22
Почему бы бывшему спартаковцу не сравнить бюджет с зарплатой народных?
Поди, и с цифрами лучше знаком...
bosun
bosun ответ LOpp (раскрыть)
06 мая 2018 в 21:21
    pomor45
    pomor45 ответ LOpp (раскрыть)
    06 мая 2018 в 21:20
    И доход от его продажи - тоже.
    LOpp
    LOpp
    06 мая 2018 в 21:02
    Зачем Тиша привлекает на себя гнев болельщиков Зенита?
    Ведь любой Литейный расскажит, что бюджет Самары не превышает трансфер Халка
    Гость
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