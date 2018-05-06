Тихонов: «Весь бюджет Самары — это зарплата „Зенита“»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов после выхода самарского клуба в РФПЛ ответил на вопрос о том, будет ли команда усиливать состав.
«Усиление состава нам необходимо. Такое уже проходили, когда рассчитывали играть в Премьер-Лиге тем же составом. Не только Самаре, но и „Спартаку“, и „Зениту“ нужно усиливаться, понимаете? Если Манчини говорит о том, что у него недоукомплектована команда, а весь бюджет Самары – это зарплата „Зенита“».
Поди, и с цифрами лучше знаком...
Поди, и с цифрами лучше знаком...
Ведь любой Литейный расскажит, что бюджет Самары не превышает трансфер Халка
Ведь любой Литейный расскажит, что бюджет Самары не превышает трансфер Халка