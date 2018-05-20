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Крис: «Нынешняя сборная Бразилии не уступает той, которая выиграла ЧМ-2002»

20 мая 2018, 11:35

Бывший защитник сборной Бразилии Крис считает, что нынешняя сборная, которой предстоит выступить на чемпионате мира в России, не уступает по таланту игроков той команде, которая выиграла мировое первенство в 2002 году. 

«Есть Бразилия, Аргентина, Франция, у которой, с одной стороны, молодая команда, но с другой, опытная, потому что играет почти одним составом достаточно давно. Есть Португалия с Криштиану Роналду. Немцы всегда сильны и способны победить. Хотя не исключаю, что в итоге нас всех ждет сюрприз.

Новому главному тренеру Тите (возглавил команду в 2016 году) удалось реконструировать команду после поражения от немцев в полуфинале чемпионата мира 2014 года. Плюс это команда друзей, ребята прекрасно знают друг друга, умеют и любят трудиться вместе. И, конечно, у этой команды есть талант — Неймар, Жезус, Фирмино, Алиссон, Маркиньос, Марсело, опытный Тиаго Силва. К сожалению, мы потеряли [из-за травмы] Дани Алвеса, но наша команда остается достаточно опытной и талантливой.

По сравнению с командой 2002 года, думаю, этому поколению не хватает немного опыта, ребята все-таки более молодые. Однако все они играют в сильных европейских чемпионатах, они прекрасно знают, что им надо делать. В целом, конечно, сложно сравнивать два этих поколения. То написало уже свою историю, этому еще только предстоит добиться крупной победы, и тогда оно тоже войдет в историю Бразилии».

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Бразилия
Источник: tass.ru
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Red_team
Red_team
20 мая 2018 в 13:24
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DXTK
DXTK
20 мая 2018 в 12:08, ред.
Только есть одна разница супер тройка Ро- Ри-Ро в 2002 году, как вся нынешняя сборная Бразилия.

PS даже Бразилия 94 года с Ромарио и Бебето посильнее нынешней.
Гость
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