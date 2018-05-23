«Манчестер Юнайтед» готов сделать Неймара самым высокооплачиваемым игроком в мире

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23 мая 2018, 13:41

Английские СМИ сообщают, что «Манчестер Юнайтед» собирается оформить трансфер форварда ПСЖ .



Бразильский нападающий недоволен своим положением во французском клубе, поэтому он рассматривает различные варианты для продолжения карьеры. Отмечается, что представители игрока встретились с руководством «Ман Юнайтед».



Манкунианцы готовы предложить Неймару рекордный контракт в размере 650 тыс. фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в мире.



Ранее ходили слухи, что сам форвард хочет выступать за «Реал».