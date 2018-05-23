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«Манчестер Юнайтед» готов сделать Неймара самым высокооплачиваемым игроком в мире

23 мая 2018, 13:41

Английские СМИ сообщают, что «Манчестер Юнайтед» собирается оформить трансфер форварда ПСЖ Неймара

Бразильский нападающий недоволен своим положением во французском клубе, поэтому он рассматривает различные варианты для продолжения карьеры. Отмечается, что представители игрока встретились с руководством «Ман Юнайтед». 

Манкунианцы готовы предложить Неймару рекордный контракт в размере 650 тыс. фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в мире. 

Ранее ходили слухи, что сам форвард хочет выступать за «Реал»

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Все комментарии
CaMpeR_RM
CaMpeR_RM ответ Colchoneros (раскрыть)
23 мая 2018 в 19:37
Не не, он нам не нужен, забирайте его себе, хотя вы не потянете его зарплату, дырявый матрас не тянет даже Гризю)))))
allemz
allemz
23 мая 2018 в 17:03
Его батя полный му... ведь это его проделки...
Санчо Панса
Санчо Панса
23 мая 2018 в 16:59
На кой черт он сдался Манчестер Юнайтед? Манкунианскому клубу нужны мужики и бойцы, а не пижоны и финтоплеты! Пусть остается в ПСЖ, либо возвращается в Барселону)
Zidane.5
Zidane.5
23 мая 2018 в 16:01
Такие деньги только Барса может платить и лаже больше!!!
Colchoneros
Colchoneros
23 мая 2018 в 15:52
Этому петуху место только в Реале!
Dark MU
Dark MU ответ Don trambon (комментарий удален) (раскрыть)
23 мая 2018 в 15:38
Человек болеющий за Реал называет другой клуб мешком, смешно...
Die Roten
Die Roten
23 мая 2018 в 15:01
Где больше дадут туда и пойдет.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
23 мая 2018 в 14:30, ред.
Да вряд ли есть серьезный интерес МЮ к Неймару,тем более имея в составе Алексиса, Марсьяля и Рэшфорда и МЮ нужнее игрок на правый флаг - Виллиан или Бэйл.МЮ в первую очередь защитников и центральных полузащитников брать будет, как минимум 3 игроков, траты будут под 150 миллионов вероятно, один Алекс Сандро обойдется в 51 миллион, Фред в пределах 50-60, так что вряд ли МЮ сможет позволить его покупку .
Сантус
Сантус
23 мая 2018 в 14:25
...хотел пройти мимо,но...ЗАДОЛБАЛИ С НЕЙМАРОМ!!!!
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