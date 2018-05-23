«Манчестер Юнайтед» готов сделать Неймара самым высокооплачиваемым игроком в мире

Английские СМИ сообщают, что «Манчестер Юнайтед» собирается оформить трансфер форварда ПСЖ Неймара.
Бразильский нападающий недоволен своим положением во французском клубе, поэтому он рассматривает различные варианты для продолжения карьеры. Отмечается, что представители игрока встретились с руководством «Ман Юнайтед».
Манкунианцы готовы предложить Неймару рекордный контракт в размере 650 тыс. фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в мире.
Ранее ходили слухи, что сам форвард хочет выступать за «Реал».
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