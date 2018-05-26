Сиригу может переехать в Неаполь

1527320164

26 мая 2018, 10:36

По данным из итальянской прессы, голкипер «Торино» может продолжить карьеру в «Наполи».



Новый главный тренер неаполитанской команды Карло Анчелотти лично может повлиять на переход 31-летнего футболиста. Наставник уже ранее работал с вратарем, когда оба находились в рядах в ПСЖ.



Сиригу с 2011 по 2017 год выступал за ПСЖ. Последний сезон Сальваторе провел за «Торино».