Сиригу может переехать в Неаполь

По данным из итальянской прессы, голкипер «Торино» Сальваторе Сиригу может продолжить карьеру в «Наполи».
Новый главный тренер неаполитанской команды Карло Анчелотти лично может повлиять на переход 31-летнего футболиста. Наставник уже ранее работал с вратарем, когда оба находились в рядах в ПСЖ.
Сиригу с 2011 по 2017 год выступал за ПСЖ. Последний сезон Сальваторе провел за «Торино».
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