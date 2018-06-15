Купер — о поражении от Уругвая: «Не хватало последнего паса, и Салаха тоже не хватало»

1529074709

15 июня 2018, 17:58

Главный тренер сборной Египта прокомментировал поражение от команды Уругвая в первом туре группового этапа ЧМ-2018.

«Мы исходим из того, что у нас есть. И строим игру так, чтобы добиться максимального результата. Я считаю, что мы провели просто прекрасный матч. Сделали все, что возможно. Да, очень обидно, что пропустили, но ведь это изначально можно было предположить — Уругвай очень силен.

Впереди у нас возникали шансы, было несколько перспективных подходов. Не хватало последнего паса. И Салаха, конечно, тоже не хватало. Завтра вернемся в Грозный и начнем готовиться к матчу против сборной России. Но для начала изучим прошедшую игру», — сказал Купер.