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Купер — о поражении от Уругвая: «Не хватало последнего паса, и Салаха тоже не хватало»

15 июня 2018, 17:58
ЕгипетЛоготип футбольный клуб Египет0 : 1Логотип футбольный клуб УругвайУругвайМатч завершен

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер прокомментировал поражение от команды Уругвая в первом туре группового этапа ЧМ-2018.

«Мы исходим из того, что у нас есть. И строим игру так, чтобы добиться максимального результата. Я считаю, что мы провели просто прекрасный матч. Сделали все, что возможно. Да, очень обидно, что пропустили, но ведь это изначально можно было предположить — Уругвай очень силен. 

Впереди у нас возникали шансы, было несколько перспективных подходов. Не хватало последнего паса. И Салаха, конечно, тоже не хватало. Завтра вернемся в Грозный и начнем готовиться к матчу против сборной России. Но для начала изучим прошедшую игру», — сказал Купер.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
15 июня 2018 в 19:03
Должны были проиграть с крупным счетом.
Броник
Броник
15 июня 2018 в 18:07
Хорошо играли, не повезло.
Гость
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