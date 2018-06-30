Таски попрощался со «Спартаком»

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что защитник Сердар Таски покидает клуб.



Сердар перешел в «Спартак» в августе 2013 года. За это время Таски провел за красно-белых 85 матчей, в которых забил 3 мяча.

«Время прощаться. Для меня было честью играть четыре с половиной года в самом большом российском клубе. Хочу поблагодарить всю спартаковскую семью за замечательное время. Особенно наших невероятных болельщиков, которые поддерживали меня и команду на протяжении всего этого периода.

Победа в чемпионате России 2016/2017 — незабываемый момент. Празднование с болельщиками на „Открытие-Арене“ останется в моей памяти навсегда. Кроме того, я счастлив стать обладателем Суперкубка России в составе „красно-белых“», - сказал Таски.



Недавно сообщалось, что «Спартак» также покинули Никола Максимович и Марио Пашалич.