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Таски попрощался со «Спартаком»

сегодня, 12:39

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что защитник Сердар Таски покидает клуб.

Сердар перешел в «Спартак» в августе 2013 года. За это время Таски провел за красно-белых 85 матчей, в которых забил 3 мяча.

«Время прощаться. Для меня было честью играть четыре с половиной года в самом большом российском клубе. Хочу поблагодарить всю спартаковскую семью за замечательное время. Особенно наших невероятных болельщиков, которые поддерживали меня и команду на протяжении всего этого периода. 

Победа в чемпионате России 2016/2017 — незабываемый момент. Празднование с болельщиками на „Открытие-Арене“ останется в моей памяти навсегда. Кроме того, я счастлив стать обладателем Суперкубка России в составе „красно-белых“», - сказал Таски.

Недавно сообщалось, что «Спартак» также покинули Никола Максимович и Марио Пашалич.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 15:02
Серьёзнейший драп белых из зулусовского клуба.
Glodor
Glodor
сегодня в 14:57
Хоть его за 4 года мало кто и видел на поле, но все равно 4 года выкинуть из жизни это слишком.
Faustello
Faustello
сегодня в 14:13
Новости про пенсии дошли до Спартака )))
Faustello
Faustello ответил mangoх12
сегодня в 14:11
mangoх12:
ОСТАНОВИТЕ КТО НИБУДЬ ЭТО БЕГСТВО ! ФЕДУН ВЫСТУПИ ЧТО СПАСЕШЬ ПРОМЕСКУ!
Всё норм, говорят наши военные моряки в Гибралтаре выловили целую баржу, скоро будут в Тарасовке )))
Faustello
Faustello
сегодня в 14:09
А/H1N1 караул! ))
Almazny
Almazny
сегодня в 13:55
Просто эпидемия свиного гриппа началась с бегством из бестрофейного царства.
Ruzzik
Ruzzik
сегодня в 13:48
Уходят нормальные игроки, очередная партия зулуссов на подходе.
mangoх12
mangoх12 ответил ziborock
сегодня в 13:48
ziborock:
Натхо, Вернблум, Березуцкие, Игнашевич, Муса...все бегут!)
куда Березуцкие с Игнашем бегут то?))
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
сегодня в 13:33
Взял мешок и пошел искать трофеи, проклиная тот день, когда он связался с пусиками.
ziborock
ziborock ответил Беланов
сегодня в 13:28
Беланов:
Никто не хочет играть в любительском клубе
Натхо, Вернблум, Березуцкие, Игнашевич, Муса...все бегут!)
MAUS
MAUS ответил Lucho Gonzalez
сегодня в 13:17
Lucho Gonzalez:
не уж то расформировывают спартак? вот это был бы праздник!
расформировать могут только зенит,
думаю в июле-августе начнётся массовые побеги из зенита, 40 игроков надо же где обустроить ))))
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 13:15
Прощай сердар
mangoх12
mangoх12
сегодня в 12:50
ОСТАНОВИТЕ КТО НИБУДЬ ЭТО БЕГСТВО ! ФЕДУН ВЫСТУПИ ЧТО СПАСЕШЬ ПРОМЕСКУ!
fcspartak
fcspartak ответил 311
сегодня в 12:48
311:
За утро третий игрочишка покидает Спартак! К вечеру объявят о расформировании!)
ну ну, жди вечера) то что контракты были до 30 июня вам конечно ни о чем не говорит)
Беланов
Беланов
сегодня в 12:48
Никто не хочет играть в любительском клубе
mondial18
mondial18
сегодня в 12:46
Полный ахтунг , все сбегают из народного клуба после известий о Промесе ...Никтоне верит в сказки Федуна!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 12:45
не уж то расформировывают спартак? вот это был бы праздник!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:45
это самый лучший день в его жизни!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:43
Ушел за трофеями, браво!
311
311
сегодня в 12:43
За утро третий игрочишка покидает Спартак! К вечеру объявят о расформировании!)
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 12:41
Бегут пупсики. Выдавливают зулусы игроков. Гыгыгы
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