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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип РоссияРоссия1.584.196.08
21:00 сегодня Логотип ХорватияХорватия -:- Логотип ДанияДания1.843.45.31

Нигматуллин: «Переживаю и волнуюсь за сборную России, сегодня момент истины»

сегодня, 14:19
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 между российской командой и Испанией. 

«Переживаю и волнуюсь за сборную России, сегодня момент истины. Задачу минимум мы выполнили, теперь по плану Б наступает задача максимум. Испанцы были изначально нежелательной командой для нас, но, с другой стороны, они сами себя ослабили сменой тренера. 

У нас есть 12-й игрок в лице „Лужников“, которые переполнены российскими болельщиками. Также у нас появились в сборной лидеры и они заявили о себе: Головин, Дзюба, Черышев. Ну, и конечно, мы очень хорошо бежим, больше всех пробежали на групповом этапе. Нам всегда ставили в упрёк то, что мы не бежим, что у нас унылый футбол и прочее».

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Все комментарии
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 14:37
Болельщики сборной России тоже ждут игру и переживают за нашу команду. Вперёд Россия.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 14:33
Победы Сборной России .
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