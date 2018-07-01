Нигматуллин: «Переживаю и волнуюсь за сборную России, сегодня момент истины»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 между российской командой и Испанией.



«Переживаю и волнуюсь за сборную России, сегодня момент истины. Задачу минимум мы выполнили, теперь по плану Б наступает задача максимум. Испанцы были изначально нежелательной командой для нас, но, с другой стороны, они сами себя ослабили сменой тренера.



У нас есть 12-й игрок в лице „Лужников“, которые переполнены российскими болельщиками. Также у нас появились в сборной лидеры и они заявили о себе: Головин, Дзюба, Черышев. Ну, и конечно, мы очень хорошо бежим, больше всех пробежали на групповом этапе. Нам всегда ставили в упрёк то, что мы не бежим, что у нас унылый футбол и прочее».