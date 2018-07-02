Житель Ростова-на-Дону продает мяч с автографами Неймара и Роналдо за 150 тыс. рублей

Житель Ростова-на-Дону по имени Артем выставил на продажу мяч с автографами футболистов сборной Бразилии - Неймара, Филиппе Коутиньо, Фернандиньо, а также бывшего нападающего команды Роналдо за 150 тысяч рублей.

«Продаю [мяч]. Я работаю в отеле, где проживала сборная [Бразилии]. У команды был матч со Швейцарией, они трое суток жили в отеле. Я не футбольный фанат, было интересно, но деньги нужнее», — сказал продавец.

Артем также добавил, что ему уже звонили несколько человек и интересовались памятным мячом.

Бразилия сегодня сыграет с Мексикой в рамках 1/8 финала турнира. Игру обслужит итальянский рефери Джанлука Рокки.