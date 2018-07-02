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Чемпионат мира 2018, 1/8 финала 1 X 2
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Житель Ростова-на-Дону продает мяч с автографами Неймара и Роналдо за 150 тыс. рублей

сегодня, 13:18

Житель Ростова-на-Дону по имени Артем выставил на продажу мяч с автографами футболистов сборной Бразилии - Неймара, Филиппе Коутиньо, Фернандиньо, а также бывшего нападающего команды Роналдо за 150 тысяч рублей.

«Продаю [мяч]. Я работаю в отеле, где проживала сборная [Бразилии]. У команды был матч со Швейцарией, они трое суток жили в отеле. Я не футбольный фанат, было интересно, но деньги нужнее», — сказал продавец.

Артем также добавил, что ему уже звонили несколько человек и интересовались памятным мячом.

Бразилия сегодня сыграет с Мексикой в рамках 1/8 финала турнира. Игру обслужит итальянский рефери Джанлука Рокки.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC
сегодня в 14:03
Коутинью и Неймар мне не интересны но мяч с автографом "зубастика" я бы не продал никогда!
mangoх12
mangoх12 ответил Морозовский
сегодня в 13:51
Морозовский:
Жулик короче!
не ты ли там толкаешь?/)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 13:39
Предприимчивый молодой человек.
Ничего плохого в этом нет - он же не болельщик.
Трубадур
Трубадур
сегодня в 13:39
Интересно, оптом продает?
Зенитовский водолаз
Зенитовский водолаз
сегодня в 13:35
Житель Ростова-на-Дону по имени Артем...


Дзюба вообще не палится
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 13:32
А у меня сосед,как нахреначится,то становится Брюсом Ли и показывает технику "пьяный мастер) Даёт автограф за пузырь горькой!!!
Багор
Багор
сегодня в 13:30
И легенда про работника отеля почти как настоящая.
Glodor
Glodor
сегодня в 13:28
Сейчас мяч с автографом Игоря и то бы больше стоил.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 13:27
Жулик короче!
счет 7-0
счет 7-0
сегодня в 13:26
Рубят бизнес из ничего.
дурман
дурман
сегодня в 13:26
Я бы и 5 тыщ не дал
Aguer
Aguer ответил cska.78
сегодня в 13:25
cska.78:
Какие-нибудь алкаши Васи, да Пети расписались :)
Ну, Ушан спартаковский, может быть, расписался.
cska.78
cska.78
сегодня в 13:24
Какие-нибудь алкаши Васи, да Пети расписались :)
Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:24
Вот молодец.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:23
Барыга конченный
cska plus
cska plus
сегодня в 13:23
Если бы подписи неймара не было, можно было толкнуть и за 500 тыща.
YS007
YS007
сегодня в 13:22
Их ли это автографы, кто знает.
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