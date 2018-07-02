Месси и Маскерано покинули базу в Бронницах через запасной выход

По информации источника, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси утром 1 июля покинул базу в подмосковных Бронницах через запасной выход. При этом он улетел из России не один, как сообщалось ранее, а вместе с полузащитником Хавьером Маскерано. Футболистов узнали в лицо сотрудники центрального КПП. Оба спортсмена вылетели в Барселону.
Остальные игроки «альбиселесте» уехали с базы вечером.
Отмечается, что в расположении сборной Аргентины произошел серьезный скандал. Обстановка накалилась до предела после поражения от Франции в 1/8 финала ЧМ-2018, поэтому главные звезды южноамериканской команды решили уехать раньше.
А бежать в трудный момент, это меська умеет! Он доказал это после КА!
А бежать в трудный момент, это меська умеет! Он доказал это после КА!