Месси и Маскерано покинули базу в Бронницах через запасной выход

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02 июля 2018, 18:04

По информации источника, нападающий сборной Аргентины утром 1 июля покинул базу в подмосковных Бронницах через запасной выход. При этом он улетел из России не один, как сообщалось ранее, а вместе с полузащитником . Футболистов узнали в лицо сотрудники центрального КПП. Оба спортсмена вылетели в Барселону.

Остальные игроки «альбиселесте» уехали с базы вечером.

Отмечается, что в расположении сборной Аргентины произошел серьезный скандал. Обстановка накалилась до предела после поражения от Франции в 1/8 финала ЧМ-2018, поэтому главные звезды южноамериканской команды решили уехать раньше.