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Месси и Маскерано покинули базу в Бронницах через запасной выход

02 июля 2018, 18:04

По информации источника, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси утром 1 июля покинул базу в подмосковных Бронницах через запасной выход. При этом он улетел из России не один, как сообщалось ранее, а вместе с полузащитником Хавьером Маскерано. Футболистов узнали в лицо сотрудники центрального КПП. Оба спортсмена вылетели в Барселону.

Остальные игроки «альбиселесте» уехали с базы вечером.

Отмечается, что в расположении сборной Аргентины произошел серьезный скандал. Обстановка накалилась до предела после поражения от Франции в 1/8 финала ЧМ-2018, поэтому главные звезды южноамериканской команды решили уехать раньше.

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Все комментарии
амурец
амурец
03 июля 2018 в 07:20
Месси привык как всегда быть в заднем проходе
Роман Романов
Роман Романов
03 июля 2018 в 07:12, ред.
Даже и стебаться над Месси и Ко уже не хочется.....
Дрючик 76
Дрючик 76
03 июля 2018 в 01:25
Так бы и написали,через задний проход!
Миша Вилков
Миша Вилков ответ Даниил Зашихин (раскрыть)
02 июля 2018 в 20:36
Когда на кубок пищевик испугался играть при -15 и убежал через запасной выход, чтобы болелам не попадаться :)
Serg_Diamond
Serg_Diamond
02 июля 2018 в 20:21
как крысы...
pomor45
pomor45
02 июля 2018 в 19:56
Не стал бы поносить этих ребят, не зная дела изнутри. К тому же надо помнить, что без них сборная Аргентины вообще не попала бы на ЧМ, а на самом ЧМ не вышла бы в 1/8 финала. Так что придержите языки, умерьте накал своего злословия. Даже вина тренера не столь очевидна, как кажется, что уж говорить о лидере команды.
Apsny
Apsny
02 июля 2018 в 19:44
Рыба гниет с головы.
Сливки общества
Сливки общества
02 июля 2018 в 19:25
К-команда.
Кlаsse
Кlаsse
02 июля 2018 в 19:22
опять у гнома истерика)))
95-shishani-95
95-shishani-95
02 июля 2018 в 19:20, ред.
Такие козлы не могут быть лидерами! Без гнома Аргентина лучше сможет играть , если поставят норм тренера, который не будет подстраиваться под Меську! Как они могли не взять Икарди, и не дать играть Дибале? Они лучше и полезнее, чем меська и Агуэро!

А бежать в трудный момент, это меська умеет! Он доказал это после КА!
Даниил Зашихин
Даниил Зашихин ответ Миша Вилков (раскрыть)
02 июля 2018 в 19:07
Что за история была?
ЮЗИК
ЮЗИК
02 июля 2018 в 19:04
Стремное завершение
Inside91
Inside91
02 июля 2018 в 18:34
У гнома нет времени на скандалы - нужно утвердить трансферный лист Барселоны, подумать об увеличении своей з/п , обзвонить своих оставшихся друзей , (которые хотя бы мяч пнуть могут) для утверждения нового состава сборной.
Миша Вилков
Миша Вилков
02 июля 2018 в 18:20
Пищевик из Самары бежал через запасной выход!
нечитайло
нечитайло
02 июля 2018 в 18:15
главное не драться
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