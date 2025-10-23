 
 
 
Экс-руководитель «Барселоны» считает, что Месси зол на Лапорту

вчера, 14:07

Бывший вице-президент «Барселоны» Жорди Местре считает, что экс-игрок каталонцев Лионель Месси зол на нынешнее руководство клуба во главе с президентом Жоаном Лапортой. Аргентинец полагает, что Лапорта не приложил достаточных усилий, чтобы сохранить игрока в клубе в 2021 году.

Были игроки, которые пришли в «Барсу», потому что хотели играть с Месси, звезды мирового уровня, которые хотели прийти, потому что там был Лео. Я знаю от третьих лиц, что Лео Месси и его семья очень, очень злы на Лапорту. Очень злы.

Я не знаю, что у них на уме, но думаю, что все, что мы сделаем для Месси, будет слишком мало. Я бы сделал для него что-то историческое. Я даже не говорю о статуе, но я не знаю... например, стенд Лео Месси. Пусть имя Лео Месси передается из поколения в поколение.

Что бы мы ни сделали для него, этого будет слишком мало. То, что он нам дал, впечатляет. Не только на спортивном, но и на финансовом уровне: туры с Лео Месси — это одно, а туры без Месси — другое. Это правда, что он получал очень хорошую зарплату, но он ее заработал, а также принес клубу много денег.

ez4rutb2gae3
ez4rutb2gae3
вчера в 16:11
Зол это ещё мягко сказано,выжил гнома из команды
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:26
Жорди Местре? Вот только сейчас узнал, что этот человек был вице-президентом Барселоны. Видимо нет у него громких достижений, поэтому никто не знает. Скоро в Клубе будут выборы? Тема Месси будет периодически выходить на первый план и всё в контексте предстоящих выборов. Правильно ли поступил Лапорта,, что не снял с Барселоны последнее, ради сохранения Месси? Правильно, Жоан сделал это ради клуба. А Лионель? Он, всё равно, ушёл бы..
112910415
112910415
вчера в 15:20
Тот случай, когда ничто не слишком!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:18
Потому что не поддались очередным капризам семейства Моськи и не подняли в сотый раз ЗП аргентинцу?😂 Так и остался с ложкой во рту и ушел зарабатывать в чемпионат одной команды - ПСЖ
shlomo
shlomo
вчера в 15:06
Как там говориться..... "... не создай себе кумира и идола...".....:)))))
rz88guy8kn86
rz88guy8kn86
вчера в 15:02
Одному футболисту при жизни памятник уже ставили.
Nenash
Nenash
вчера в 14:55, ред.
Местре, видать, собирается баллотироваться.. Предвыборная компания началась издалека. 🤭
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:36
...уважаемый sihafazatron ! Денежный перевод согласовывается,а пока позвольте выслать Вам модель стеллы посвящённой нашему герою! Название сооружения "От Барсы до Майами "....!!! Отвечать не обязательно!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:26
Стройте спорт школы в честь Месси, разные благотворительные акции, можете мне выслать парочку тысяч...это будет для меня честью потратить их)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:18
Лапорта злодей, Месси ангелочек... Тогда кто такой бартомеу и его команда, включая Местре??)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:17
Я думаю не к чему эти догадки! Чел просто хочет показать что в теме(((
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:15, ред.
А мне кажется Лео не из тех людей что будут травить себя нося в себе какие-то обиды. Иначе бы он никогда так не играл и не стал бы великим футболистом. Для такого нужен зрелый характер, а зрелость подразумевает умение проживать и отпускать чувства которые не приносят пользы
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:12
"Пусть имя Лео Месси передается из поколения в поколение" - это уже похоже на восхваление и возвеличивание в идола...)
