Экс-руководитель «Барселоны» считает, что Месси зол на Лапорту

Бывший вице-президент «Барселоны» Жорди Местре считает, что экс-игрок каталонцев зол на нынешнее руководство клуба во главе с президентом . Аргентинец полагает, что Лапорта не приложил достаточных усилий, чтобы сохранить игрока в клубе в 2021 году.

Были игроки, которые пришли в «Барсу», потому что хотели играть с Месси, звезды мирового уровня, которые хотели прийти, потому что там был Лео. Я знаю от третьих лиц, что Лео Месси и его семья очень, очень злы на Лапорту. Очень злы.

Я не знаю, что у них на уме, но думаю, что все, что мы сделаем для Месси, будет слишком мало. Я бы сделал для него что-то историческое. Я даже не говорю о статуе, но я не знаю... например, стенд Лео Месси. Пусть имя Лео Месси передается из поколения в поколение.

Что бы мы ни сделали для него, этого будет слишком мало. То, что он нам дал, впечатляет. Не только на спортивном, но и на финансовом уровне: туры с Лео Месси — это одно, а туры без Месси — другое. Это правда, что он получал очень хорошую зарплату, но он ее заработал, а также принес клубу много денег.