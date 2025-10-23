Нутрициолог ЦСКА рассказал, что в клубе нет штрафов для футболистов

Система штрафов для футболистов отсутствует в московском ЦСКА. Об этом в интервью рассказал нутрициолог московского футбольного клуба ЦСКА, бывший диетолог клуба «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, Хосе Блеса.
«В ЦСКА вообще нет штрафов, — не только за лишний вес, штрафов нет ни за что, — сказал Блеса. — Мы стремимся им объяснять, обучать их, чтобы они делали какие-то вещи, понимая, что это им идет во благо, на пользу».
Блеса является помощником главного тренера ЦСКА Фабио Челестини, который возглавил команду летом.
А в команде все равняются на русских
