Нутрициолог ЦСКА рассказал, что в клубе нет штрафов для футболистов

вчера, 09:19

Система штрафов для футболистов отсутствует в московском ЦСКА . Об этом в интервью рассказал нутрициолог московского футбольного клуба ЦСКА , бывший диетолог клуба «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, Хосе Блеса.

«В ЦСКА вообще нет штрафов, — не только за лишний вес, штрафов нет ни за что, — сказал Блеса. — Мы стремимся им объяснять, обучать их, чтобы они делали какие-то вещи, понимая, что это им идет во благо, на пользу».