Академия «Локомотива» вошла в топ-100 лучших в мире

Академия «Локомотив» вошла в топ‑100 лучших в мире по оценке Международного центра спортивных исследований и статистики.
В исследовании изучались 49 лиг мира, учитывали количество подготовленных игроков, уровень клубов, за которые они выступали в прошлом году, а также количество проведённых футболистами минут.
Первое место в рейтинге заняла «Бенфика», следом расположились «Барселона» и «Ривер Плейт» соответственно.
«Локомотив» стал единственным российским клубом, представленным в данном рейтинге.
