Академия «Локомотива» вошла в топ-100 лучших в мире

1761203351

вчера, 10:09

Академия «Локомотив» вошла в топ‑100 лучших в мире по оценке Международного центра спортивных исследований и статистики.

В исследовании изучались 49 лиг мира, учитывали количество подготовленных игроков, уровень клубов, за которые они выступали в прошлом году, а также количество проведённых футболистами минут.

Первое место в рейтинге заняла «Бенфика», следом расположились «Барселона» и «Ривер Плейт» соответственно.

«Локомотив» стал единственным российским клубом, представленным в данном рейтинге.