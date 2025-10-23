 
 
 
Академия «Локомотива» вошла в топ-100 лучших в мире

вчера, 10:09

Академия «Локомотив» вошла в топ‑100 лучших в мире по оценке Международного центра спортивных исследований и статистики.

В исследовании изучались 49 лиг мира, учитывали количество подготовленных игроков, уровень клубов, за которые они выступали в прошлом году, а также количество проведённых футболистами минут.

Первое место в рейтинге заняла «Бенфика», следом расположились «Барселона» и «Ривер Плейт» соответственно.

«Локомотив» стал единственным российским клубом, представленным в данном рейтинге.

sv_1969
sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:58
Так мне тоже обидно! Я же болел при Союзе за Д(К)! а щас остается просто за своих болеть ребят в любой команде!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:53
Локомотиву есть чем гордиться... А , всё-таки, Бенфика первая!!!
lotsman
lotsman ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:21
Не сыпь мне соль на рану.
nubom
nubom
вчера в 13:04
Самое удивительное не то, что наш клуб вошел в топ-100, а то, что мы попали в число этих самых 49 лиг. Я думаю, следует отдать должное нашему РФС за неутомимость в поисках соперников по товарищеским матчам. Благодаря этим ребятам мы иногда напоминаем о себе и хоть как-то удерживаемся в тридцатке лучших команд мира,.…
sv_1969
sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:17
Во времена Шавы думаю и Ваша была наверное в топе! Это далеко не сарказм! А можно сказать ностальгия!
sv_1969
sv_1969 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 12:16
Ну тут как грится от перемены мест слагаемых так сказать)))) Но в топе-100! А других то нет!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:57
Думаю всё несколько иначе - топ 100 академий мира деградировали до академии Локомотива
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:48
В Краснодаре академия не хуже, вот только своих воспитанников Сергей Николаевич несильно торопится вводить в состав команды, предпочитая южноамериканцев.
xz99gap6x7qy
xz99gap6x7qy
вчера в 11:44
Пусть побольше талантов типа Лёхи Батракова выпускает!
7ctggfz4pmkv
7ctggfz4pmkv
вчера в 11:37
Это положительный пример, есть к чему стремиться
lotsman
lotsman
вчера в 11:37
Если бы академия Локомотива была бы на 105 месте, написали бы что она вошла в топ-150 или даже в топ-200. Видимо предела в топах нет. Это я, по наивности, дмал что обычно говорят о пятёрке лучших, в крайнем случае о десятке.)
tf68tz6fjhqd
tf68tz6fjhqd
вчера в 11:37
Международный центр спортивных исследований и статистики не мог проводить исследования в России из-за санкций, фейковое сообщение.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:16
Именно.)))
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:08
12 стульев? или путаю уже...?
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:04
"В дебрях Амазонки", как в песне пелось...)))
Рад Приветствовать!!!
jRest
jRest
вчера в 10:46
Сейчас вот введём новый лимит и займём все первые места. И Локомотив, и ЦСКА, и Спартак с Динамо. Зенита в топе только не будет, бразильские джунгли так быстро не покажут его академию.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:28
Академия Зенита находится где-то в Бразилии, поэтому ее не нашли))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:15
Есть чему стремится. Войти в топ-50 ))
