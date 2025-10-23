КДК РФС дисквалифицировал тренера «Чайки» Комбарова на два матча

1761225913

вчера, 16:25

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) дисквалифицировал главного тренера «Чайки» на два матча за оскорбительное поведение. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

15 октября «Чайка» дома уступила «Камазу» из Набережных Челнов со счетом 1:3 в матче пятого раунда «пути регионов» Кубка России.