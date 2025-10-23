 
 
 
КДК РФС дисквалифицировал тренера «Чайки» Комбарова на два матча

вчера, 16:25
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера «Чайки» Дмитрия Комбарова на два матча за оскорбительное поведение. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

15 октября «Чайка» дома уступила «Камазу» из Набережных Челнов со счетом 1:3 в матче пятого раунда «пути регионов» Кубка России.

«Дмитрий Комбаров принес извинения. Была ненормативная лексика на матче в адрес судей, объяснил захлестнувшими эмоциями. КДК РФС дисквалифицировал его на два матча», — сказал Григорьянц.

Vilar
Vilar
вчера в 19:48
Футбольный суд РФС самый гуманный суд для Гогниев и карающий для Комбарова. Интересно в КДК есть, хоть кто-то вменяемый? Зачем КДК экспериментирует с болельщиками и командами, вызывая у них презрение и нехорошие слова в свой адрес. Ведь смысл и основа любых контролирующих органов, тем более КДК, решения которой привлекает внимание миллионов футбольных болельщиков, обязана проводить открытую, понятную политику всем, решения должны адекватны содеянному.
teyx9k28f4gd
teyx9k28f4gd
вчера в 19:06
Разве это наказание для физрука?
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:48
Рановато Дима путается изобразить из себя большого тренера...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:27
Дмитрий Комбаров признал вину и принёс свои извинения, молодец!! И получил дисквалификацию на два матча... Мне интересно, а Спартак Гогниев признал, что виноват, его вообще приглашали на заседание КДК? А ведь тренер, когда уводил Аланию с поля, что-то говорил? Сомневаюсь, что это были литературные слова....
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:15
Короче Димон - "За базар ответил"...)
Гость
