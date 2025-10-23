КДК РФС дисквалифицировал тренера «Чайки» Комбарова на два матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера «Чайки» Дмитрия Комбарова на два матча за оскорбительное поведение. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
15 октября «Чайка» дома уступила «Камазу» из Набережных Челнов со счетом 1:3 в матче пятого раунда «пути регионов» Кубка России.
«Дмитрий Комбаров принес извинения. Была ненормативная лексика на матче в адрес судей, объяснил захлестнувшими эмоциями. КДК РФС дисквалифицировал его на два матча», — сказал Григорьянц.