Гершкович назвал Шустикова великим футболистом и гражданином

1761226405

вчера, 16:33

Серебряный призер чемпионата Европы 1964 года Виктор Шустиков был великим игроком и гражданином своей страны. Такое мнение высказал член исполкома Российского футбольного союза , выступавший с Шустиковым за московское «Торпедо».

Шустиков умер в возрасте 86 лет после продолжительной болезни.

«Виктор Михайлович был золотым человеком, — сказал Гершкович. — Мои соболезнования его семье, он давно болел. Великий человек, великий гражданин своей страны. У него был высокий уровень мастерства и ответственности, все признаки великого футболиста».

Вместе с «Торпедо» Шустиков стал чемпионом СССР (1960, 1965), трехкратным обладателем Кубка СССР (1960, 1968, 1972), дважды он признавался лучшим футболистом СССР (1963, 1964). Ему принадлежит рекорд по числу матчей за «Торпедо» в чемпионатах СССР (427). За «Торпедо» Шустиков выступал на протяжении всей игровой карьеры — с 1958 по 1972 год, с 1968 года был капитаном команды.