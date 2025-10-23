 
 
 
Гершкович назвал Шустикова великим футболистом и гражданином

вчера, 16:33

Серебряный призер чемпионата Европы 1964 года Виктор Шустиков был великим игроком и гражданином своей страны. Такое мнение высказал член исполкома Российского футбольного союза Михаил Гершкович, выступавший с Шустиковым за московское «Торпедо».

Шустиков умер в возрасте 86 лет после продолжительной болезни.

«Виктор Михайлович был золотым человеком, — сказал Гершкович. — Мои соболезнования его семье, он давно болел. Великий человек, великий гражданин своей страны. У него был высокий уровень мастерства и ответственности, все признаки великого футболиста».

Вместе с «Торпедо» Шустиков стал чемпионом СССР (1960, 1965), трехкратным обладателем Кубка СССР (1960, 1968, 1972), дважды он признавался лучшим футболистом СССР (1963, 1964). Ему принадлежит рекорд по числу матчей за «Торпедо» в чемпионатах СССР (427). За «Торпедо» Шустиков выступал на протяжении всей игровой карьеры — с 1958 по 1972 год, с 1968 года был капитаном команды.

В составе сборной СССР он провел 10 матчей, принимал участие в чемпионате Европы 1964 года, на котором советская сборная заняла второе место. В 1997 году Шустиков был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. После завершения карьеры работал в тренерском штабе «Торпедо» и футбольного клуба «Москва».

shur
shur
вчера в 17:27
...светлая память! Уходят те на кого равнялись тысячи ребятишек Советского Союза, в том числе и Ваш покорный слуга....!!!
