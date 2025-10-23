Семшов считает, что футбольный мир осиротел после смерти Шустикова

1761226280

вчера, 16:31

Серебряный призер чемпионата Европы 1964 года Виктор Шустиков был легендой московского «Торпедо», поэтому футбольный мир осиротел после его смерти. Такое мнение высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года , выступавший за «Торпедо» с 1998 по 2005 год.

Шустиков умер в возрасте 86 лет после продолжительной болезни.

«Шустиков был легендой „Торпедо“. Один из тех, кто писал историю клуба вместе с Валентином Ивановым, Валерием Ворониным и Эдуардом Стрельцовым. Футбольный мир осиротел», — сказал Семшов.

Вместе с «Торпедо» Шустиков стал чемпионом СССР (1960, 1965), трехкратным обладателем Кубка СССР (1960, 1968, 1972). Ему принадлежит рекорд по числу матчей за «Торпедо» в чемпионатах СССР (427). За «Торпедо» Шустиков выступал на протяжении всей игровой карьеры — с 1958 по 1972 год, с 1968 года был капитаном команды.