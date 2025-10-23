Семшов считает, что футбольный мир осиротел после смерти Шустикова

Серебряный призер чемпионата Европы 1964 года Виктор Шустиков был легендой московского «Торпедо», поэтому футбольный мир осиротел после его смерти. Такое мнение высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Игорь Семшов, выступавший за «Торпедо» с 1998 по 2005 год.
Шустиков умер в возрасте 86 лет после продолжительной болезни.
«Шустиков был легендой „Торпедо“. Один из тех, кто писал историю клуба вместе с Валентином Ивановым, Валерием Ворониным и Эдуардом Стрельцовым. Футбольный мир осиротел», — сказал Семшов.
Вместе с «Торпедо» Шустиков стал чемпионом СССР (1960, 1965), трехкратным обладателем Кубка СССР (1960, 1968, 1972). Ему принадлежит рекорд по числу матчей за «Торпедо» в чемпионатах СССР (427). За «Торпедо» Шустиков выступал на протяжении всей игровой карьеры — с 1958 по 1972 год, с 1968 года был капитаном команды.
В составе сборной СССР он провел 10 матчей, принимал участие в чемпионате Европы 1964 года, на котором советская сборная заняла второе место. В 1997 году Шустиков был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. После завершения карьеры работал в тренерском штабе «Торпедо» и футбольного клуба «Москва».
Ну возможно, он имел ввиду футбольный мир бывшего СССР. Тогда, да...
очень трогательно,аминь!
