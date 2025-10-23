 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Семшов считает, что футбольный мир осиротел после смерти Шустикова

вчера, 16:31

Серебряный призер чемпионата Европы 1964 года Виктор Шустиков был легендой московского «Торпедо», поэтому футбольный мир осиротел после его смерти. Такое мнение высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Игорь Семшов, выступавший за «Торпедо» с 1998 по 2005 год.

Шустиков умер в возрасте 86 лет после продолжительной болезни.

«Шустиков был легендой „Торпедо“. Один из тех, кто писал историю клуба вместе с Валентином Ивановым, Валерием Ворониным и Эдуардом Стрельцовым. Футбольный мир осиротел», — сказал Семшов.

Вместе с «Торпедо» Шустиков стал чемпионом СССР (1960, 1965), трехкратным обладателем Кубка СССР (1960, 1968, 1972). Ему принадлежит рекорд по числу матчей за «Торпедо» в чемпионатах СССР (427). За «Торпедо» Шустиков выступал на протяжении всей игровой карьеры — с 1958 по 1972 год, с 1968 года был капитаном команды.

В составе сборной СССР он провел 10 матчей, принимал участие в чемпионате Европы 1964 года, на котором советская сборная заняла второе место. В 1997 году Шустиков был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. После завершения карьеры работал в тренерском штабе «Торпедо» и футбольного клуба «Москва».

Подписывайся в ВК
Все новости
Раков надеется сыграть в ближайшее время за «Крылья Советов»
Вчера, 15:53
Шустиков был одной из ярчайших фигур отечественного футбола — Колосков
Вчера, 15:51
Пономарев: «У Шустикова была очень яркая футбольная жизнь»
Вчера, 15:15
Лидия Иванова: «Шустикова выделяли как одного из сильнейших защитников»
Вчера, 15:05
Беншимол рассказал, что Дзюба старается мотивировать игроков «Акрона»
Вчера, 14:55
Аргентинский футболист ЦСКА Верде назвал Москву красивым городом
Вчера, 08:46
 
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:43
Приветствую Виктор! Ну может быть!Тогда он прав!
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:25
Приветствую, Володя!!!
Ну возможно, он имел ввиду футбольный мир бывшего СССР. Тогда, да...
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:40
Игорь действительно считает что футбольный мир осиротел после смерти Шустикова ? Я Вас умоляю! Для нас да и для кучки адекватных там может быть! А для остальных , которые смешивают спорт с политикой , и которые хотят переименовать трофей имени легендарного Льва Яшина , уход легендарного торпедовца ничего не значит!
shur
shur
вчера в 18:29, ред.
...больше хороших слов от бывших и нынешних торпедовцев это
очень трогательно,аминь!
c5q5sxenzut5
c5q5sxenzut5
вчера в 17:53
Очень жаль, что уходят такие легендарные люди... Светлая им память и огромное спасибо за всё...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 