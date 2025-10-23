Онопко: «Мой автомобиль хотят купить все футболисты в „Ростове“»

Тренер «Ростова» рассказал о своих предпочтениях в автотранспорте.

В Ростове езжу на не самом новом «Мерседесе», машине уже больше 10 лет. Не «Гелентваген», не AMG, не какой-то навороченный. GL-класс на 249 лошадей. Это комфортная машина, внедорожник, полный привод. Что еще надо? У меня сейчас ее хотят купить все футболисты в «Ростове», говорят: «Продай-продай». Мне деньги на данный момент не нужны, поэтому не буду продавать. Есть много умных футболистов, которые зарабатывали и зарабатывают. Они ездят на хороших машинах и при этом не тратят все деньги, не разбрасываются.