Онопко: «Мой автомобиль хотят купить все футболисты в „Ростове“»

вчера, 12:19

Тренер «Ростова» Виктор Онопко рассказал о своих предпочтениях в автотранспорте.

В Ростове езжу на не самом новом «Мерседесе», машине уже больше 10 лет. Не «Гелентваген», не AMG, не какой-то навороченный. GL-класс на 249 лошадей. Это комфортная машина, внедорожник, полный привод. Что еще надо? У меня сейчас ее хотят купить все футболисты в «Ростове», говорят: «Продай-продай». Мне деньги на данный момент не нужны, поэтому не буду продавать. Есть много умных футболистов, которые зарабатывали и зарабатывают. Они ездят на хороших машинах и при этом не тратят все деньги, не разбрасываются.

Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 16:06
10 лет машине. А что на более свежую денег нет?)
112910415
112910415
вчера в 15:23
Это от большого уважения!
K_SY116
K_SY116
вчера в 14:51
Раньше делали настоящие машины
urnd33jman39
urnd33jman39
вчера в 14:37
Играли бы еще так ездили, вообще прекрасно было бы.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:23, ред.
Хрень Витя твой мерин))
А у меня у деда , Царствие Небесное ему , был запорожец 968 ушастик! Он на заводе токарем был и выточил на него два глушака титановых! Так у него тоже все хотели купить! Дед не отдал и когда строили дом мы что только на нем не перевозили))
gma2j65gja88
gma2j65gja88
вчера в 14:09
Короче они все не бедные, машины могут менять каждый год
Vilar
Vilar
вчера в 13:51
Кому он эти сказки рассказывает: машине 10 лет, все в Ростове хотят купить (команда нищебродов что ли?), мне деньги не нужны (самый богатый в Ростове?)
... и последний пёрл, очень неожиданное открытие: "Есть много умных футболистов, которые зарабатывали и зарабатывают." Если бы зарабатывали - получают.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:50
Онопко : у меня джип в Москве, но я тебя сделаю здесь
lotsman
lotsman
вчера в 13:41
Мерседес - вечная машина.) У знакомого Mercedes-Benz E-Класс 300 IV 2010. За всё время ни одной поломки. Только расходники менял. Выглядит как новый.
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:25
....сяду в "Мерин" Я не спеша,
заведу и на автобан!
Вслед орут чудаки:"Продай!!!",
Что я лысый (ха-ха) и не мечтай !!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:27, ред.
Онопко -
"А я сяду в мерседес
И уеду куда ни будь
И не за что его не продам
Даже если сильно попросит кто ни будь!"...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:24
Как будто на авторынке не могут найти такую же и таких лет...
Гость
