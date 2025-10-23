Раков надеется сыграть в ближайшее время за «Крылья Советов»

1761223987

вчера, 15:53

Футболист самарских «Крыльев Советов» надеется, что тренер команды в ближайшее время выпустит его на поле в официальном матче.

Раков пропустил несколько недель из-за травмы. В матче кубка страны против московского «Динамо» (0:4) он остался в запасе.

«После такой травмы тяжело выходить. Но вроде набираю обороты и надеюсь, что будут давать играть. Пока я не знаю, я вроде готов, но времени не дали. Таково решение тренера», — сказал Раков.

«Выйду ли еще на свой уровень начала сезона? Я буду стараться, чтобы набрать опять ту форму и продолжать забивать. Но чтобы это делать, надо играть. А это уже не от меня зависит. Если не выпускают, значит, не верят. Надеюсь, все образуется», — добавил он.

Ракову 20 лет, игрок принадлежит «Локомотиву», но выступает за «Крылья Советов» на правах аренды. В текущем сезоне Мир — Российской премьер-лиги на счету нападающего пять забитых мячей и две голевые передачи в восьми играх.