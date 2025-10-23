 
 
 
Раков надеется сыграть в ближайшее время за «Крылья Советов»

вчера, 15:53

Футболист самарских «Крыльев Советов» Вадим Раков надеется, что тренер команды в ближайшее время выпустит его на поле в официальном матче.

Раков пропустил несколько недель из-за травмы. В матче кубка страны против московского «Динамо» (0:4) он остался в запасе.

«После такой травмы тяжело выходить. Но вроде набираю обороты и надеюсь, что будут давать играть. Пока я не знаю, я вроде готов, но времени не дали. Таково решение тренера», — сказал Раков.

«Выйду ли еще на свой уровень начала сезона? Я буду стараться, чтобы набрать опять ту форму и продолжать забивать. Но чтобы это делать, надо играть. А это уже не от меня зависит. Если не выпускают, значит, не верят. Надеюсь, все образуется», — добавил он.

Ракову 20 лет, игрок принадлежит «Локомотиву», но выступает за «Крылья Советов» на правах аренды. В текущем сезоне Мир — Российской премьер-лиги на счету нападающего пять забитых мячей и две голевые передачи в восьми играх.

ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:23
Зачем же так строго к Ракову?
Очередной журнаглист задал вопросы, на которые парень ответил.

Здоровья Вадиму Ракову. Начало сезона у него было хорошее.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:15
"После такой травмы тяжело выходить." - Пожелаю Вадиму поскорей набрать форму.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:29
Без него у Крыльев совсем игра в атаке не клеится.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:26, ред.
Ну нормально, было бы странно если бы надеялся сыграть за мадридский Реал в ближайшее время. Хотя... и это тоже нормально в каком то смысле. Только одной надежды мало чтобы выходить на поле. Причём даже за Крылья Советов. Если не выпускают значит не видят за счёт чего принесёт пользу. Значит не показал, и нечего перекладывать ответственность на чью то там веру. Вот характера нет вот и не выпускают, приходится ныть публично и манипулировать. Подойди к тренеру и попроси выпустить прямым тексом, авось узнаешь от него прямым тексом почему нет. Будет хоть понятно над чем работать. И они хотят вот с такими мальчиками ужесточать лимит и довести лигу до детсадовского уровня.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:06
Так он ещё и не играл из-за травмы? Вот, засада! Мне кажется, что он слишком переживает свою аренду. Значит мало боролся за своё место в Локомотиве...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:56
Без Вадима Крылья Советов совсем разучились забивать....а без голов нет побед
