КДК РФС оштрафовал Гогниева на 10 тыс. рублей за остановку игры «Алании»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера владикавказской «Алании» Спартака Гогниева на 10 тыс. рублей за остановку игры Второй лиги с московским «Велесом». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
19 октября «Алания» дома уступила «Велесу» со счетом 0:4. Главный тренер владикавказцев Спартак Гогниев увел футболистов команды с поля после назначенного пенальти в ворота «Алании» в первом тайме. Футболисты вернулись через несколько минут, но вратарь владикавказского клуба Давид Бязров во время исполнения 11-метрового удара ушел к штанге, не попытавшись его отразить.
«Мы рассмотрели умышленное вмешательство лица клуба в ход матча, — сказал Григорьянц. — Максимальная санкция во Второй лиге за такое нарушение — 10 тыс. рублей. КДК РФС оштрафовал Гогниева на 10 тыс. рублей».
Судья ФНЛ Игорь Захаров в Казани, находясь за рулём БМВ, на пешеходном переходе задел проходящего своей машиной. Затем, выйдя из неё, несколько раз ударил пострадавшего кулаком. Сев в машину, скрылся с места ДТП.
У Захарова 1600 штрафов за нарушения ПДД за три года.
Ждём решения ЭСК. Я думаю что "безлошадник" (пешеход) заработает 10 тысяч штрафа и красную карточку после просмотра VAR за симуляцию.
