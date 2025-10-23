КДК РФС оштрафовал Гогниева на 10 тыс. рублей за остановку игры «Алании»

1761225333

вчера, 16:15

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) оштрафовал главного тренера владикавказской «Алании» Спартака Гогниева на 10 тыс. рублей за остановку игры Второй лиги с московским «Велесом». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

19 октября «Алания» дома уступила «Велесу» со счетом 0:4. Главный тренер владикавказцев Спартак Гогниев увел футболистов команды с поля после назначенного пенальти в ворота «Алании» в первом тайме. Футболисты вернулись через несколько минут, но вратарь владикавказского клуба Давид Бязров во время исполнения 11-метрового удара ушел к штанге, не попытавшись его отразить.