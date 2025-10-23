 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: КДК

КДК РФС оштрафовал Гогниева на 10 тыс. рублей за остановку игры «Алании»

вчера, 16:15

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера владикавказской «Алании» Спартака Гогниева на 10 тыс. рублей за остановку игры Второй лиги с московским «Велесом». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

19 октября «Алания» дома уступила «Велесу» со счетом 0:4. Главный тренер владикавказцев Спартак Гогниев увел футболистов команды с поля после назначенного пенальти в ворота «Алании» в первом тайме. Футболисты вернулись через несколько минут, но вратарь владикавказского клуба Давид Бязров во время исполнения 11-метрового удара ушел к штанге, не попытавшись его отразить.

«Мы рассмотрели умышленное вмешательство лица клуба в ход матча, — сказал Григорьянц. — Максимальная санкция во Второй лиге за такое нарушение — 10 тыс. рублей. КДК РФС оштрафовал Гогниева на 10 тыс. рублей».

Подписывайся в ВК
Все новости
КДК РФС рассмотрит остановку матча «Алании» из-за Гогниева
21 октября
КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Чайки» Комбарова
20 октября
Сперцян избежал дисквалификации после конфликта с Ндонгом
16 октября
КДК РФС отложил решение по делу «Химок» на две недели
16 октября
КДК РФС оштрафовал «Динамо» и «Локомотив» на 190 тыс. рублей
09 октября
КДК РФС оштрафовал ЦСКА и «Спартак» на 170 тыс. рублей по итогам дерби
09 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Шуня771
Шуня771
вчера в 20:00
Пару дней назад мну выразил мнение о судействе...
Подробно...)
Повторяться нет смысла.
BDA81
BDA81 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:42
А с судейством кто нибудь собирается делать, почему им можно издеваться над всем Российским футболом?! А с КДК или РФС кто нибудь будет что нибудь ?!
Инсаров
Инсаров
вчера в 18:19, ред.
Не суди, да и судим не будешь.

Судья ФНЛ Игорь Захаров в Казани, находясь за рулём БМВ, на пешеходном переходе задел проходящего своей машиной. Затем, выйдя из неё, несколько раз ударил пострадавшего кулаком. Сев в машину, скрылся с места ДТП.
У Захарова 1600 штрафов за нарушения ПДД за три года.
Ждём решения ЭСК. Я думаю что "безлошадник" (пешеход) заработает 10 тысяч штрафа и красную карточку после просмотра VAR за симуляцию.
ab4eruxk5b4s
ab4eruxk5b4s
вчера в 18:03
Прайс на остановку матча известен. В принципе недорого.
ZenCh1
ZenCh1
вчера в 17:56
Гогниев пора бы уже наказать по-нормальному. Раз уж не умеет себя вести, нечего ему делать на стадионе
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:00
Лично я чего-то такого и ожидал от Григорьянца. Похоже, весь КДК, в полном составе, издевается над самим здравым смыслом... Большее наказание может получить тренер, покинувший пределы технической зоны. Смешно. Интересно, а кто-нибудь собирается хотя бы поговорить с Гогниевым? Ведь это был настоящий демарш? Что происходит? Почему этому человеку позволяют так себя вести? А может кто-то считает, что ничего не произошло?
shur
shur
вчера в 16:51
....Давид Бязров во время исполнения 11-метрового удара ушел к штанге, не попытавшись его отразить....!!!
bnt8hcxr5tbr
bnt8hcxr5tbr
вчера в 16:51
Этого чудилу за одну рожу надо банить на пару месяцев
https://ss.6/userfiles/materials/189/1895683/volga.jpg
Vilar
Vilar
вчера в 16:50
Ну, что это за наказание? За увод команды с поля - должна быть дисквалификация!
Огласите, в таком случае, весь список: за сколько минут штраф 10т.р., а если бы игроки не вернулись, тоже 10 т.р.? Чем хозяева и тренеры команд второй лиги отличаются от игроков других лиг, они низкооплачиваемый персоны, они на дотации у государства, на хлеб денег нет? Бред, какой-то...
2wyh32xxc9f3
2wyh32xxc9f3
вчера в 16:47
Да они же просто пошли в подтрибунку хороводы чуток поводить
https://photobooth.cdn.6/preset/post/e/24/0d286d21d486d9176baf731e93390.jpeg?f=webp&q=90&s=2x&w=730
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:29
Похоже на батарейки не хватает КДК)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:27
Артурик маловато как то взял! Даже на аванс не хватит)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 