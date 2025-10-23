Дегтярев считает, что Виктор Шустиков олицетворял верность «Торпедо»

1761227112

вчера, 16:45

Министр спорта РФ , глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал серебряного призера чемпионата Европы 1964 года Виктора Шустикова легендой отечественного футбола.

Шустиков умер в возрасте 86 лет после продолжительной болезни. Ему принадлежит рекорд по числу матчей за «Торпедо» в чемпионатах СССР (427).

«Виктор Михайлович Шустиков — легенда отечественного футбола, человек, который олицетворял верность клубу и высочайший уровень мастерства, — сказал Дегтярев. — Он стал чемпионом СССР , серебряным призером чемпионата Европы, участником мирового первенства, а после завершения карьеры проявил себя как талантливый тренер и управленец в родной команде».

«Когда уходят такие гранды, всегда вспоминается их эпоха, большие спортивные победы прошлого. Во времена Шустикова составы наших ведущих клубов формировались преимущественно из собственных воспитанников, которые благодаря тренерам и любви болельщиков становились блестящими звездами с мировым именем, оставаясь верными команде на протяжении всей карьеры, — подчеркнул министр. — Именно в этот период и при таком спортивном воспитании наш футбол достиг высот, которыми мы гордимся и сегодня. В память о наших легендарных игроках прошлого, их вкладе мы возродим все лучшее из их наследия, из той школы».