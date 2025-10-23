Дегтярев считает, что Виктор Шустиков олицетворял верность «Торпедо»

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал серебряного призера чемпионата Европы 1964 года Виктора Шустикова легендой отечественного футбола.
Шустиков умер в возрасте 86 лет после продолжительной болезни. Ему принадлежит рекорд по числу матчей за «Торпедо» в чемпионатах СССР (427).
«Виктор Михайлович Шустиков — легенда отечественного футбола, человек, который олицетворял верность клубу и высочайший уровень мастерства, — сказал Дегтярев. — Он стал чемпионом СССР, серебряным призером чемпионата Европы, участником мирового первенства, а после завершения карьеры проявил себя как талантливый тренер и управленец в родной команде».
«Когда уходят такие гранды, всегда вспоминается их эпоха, большие спортивные победы прошлого. Во времена Шустикова составы наших ведущих клубов формировались преимущественно из собственных воспитанников, которые благодаря тренерам и любви болельщиков становились блестящими звездами с мировым именем, оставаясь верными команде на протяжении всей карьеры, — подчеркнул министр. — Именно в этот период и при таком спортивном воспитании наш футбол достиг высот, которыми мы гордимся и сегодня. В память о наших легендарных игроках прошлого, их вкладе мы возродим все лучшее из их наследия, из той школы».
Вместе с «Торпедо» Шустиков стал чемпионом СССР (1960, 1965), трехкратным обладателем Кубка СССР (1960, 1968, 1972), дважды он признавался лучшим футболистом СССР (1963, 1964). За «Торпедо» Шустиков выступал на протяжении всей игровой карьеры — с 1958 по 1972 год, с 1968 года был капитаном команды.
Акинфеев всю спортивную карьеру верен одному клубу. К нему можно добавить Шунина из московского Динамо(17 лет), Ризвана Уциева из грозненского Ахмата(15 лет). Это так на вскидку.
