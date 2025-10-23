 
 
 
Soccer.ru
Дегтярев считает, что Виктор Шустиков олицетворял верность «Торпедо»

вчера, 16:45

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал серебряного призера чемпионата Европы 1964 года Виктора Шустикова легендой отечественного футбола.

Шустиков умер в возрасте 86 лет после продолжительной болезни. Ему принадлежит рекорд по числу матчей за «Торпедо» в чемпионатах СССР (427).

«Виктор Михайлович Шустиков — легенда отечественного футбола, человек, который олицетворял верность клубу и высочайший уровень мастерства, — сказал Дегтярев. — Он стал чемпионом СССР, серебряным призером чемпионата Европы, участником мирового первенства, а после завершения карьеры проявил себя как талантливый тренер и управленец в родной команде».

«Когда уходят такие гранды, всегда вспоминается их эпоха, большие спортивные победы прошлого. Во времена Шустикова составы наших ведущих клубов формировались преимущественно из собственных воспитанников, которые благодаря тренерам и любви болельщиков становились блестящими звездами с мировым именем, оставаясь верными команде на протяжении всей карьеры, — подчеркнул министр. — Именно в этот период и при таком спортивном воспитании наш футбол достиг высот, которыми мы гордимся и сегодня. В память о наших легендарных игроках прошлого, их вкладе мы возродим все лучшее из их наследия, из той школы».

Вместе с «Торпедо» Шустиков стал чемпионом СССР (1960, 1965), трехкратным обладателем Кубка СССР (1960, 1968, 1972), дважды он признавался лучшим футболистом СССР (1963, 1964). За «Торпедо» Шустиков выступал на протяжении всей игровой карьеры — с 1958 по 1972 год, с 1968 года был капитаном команды.

Торпедо М
Источник: itar-tass.com
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:42
Приветствую Иван! Ну я имел в виду что мало!
stanichnik
stanichnik ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:01
Доброго Здоровья, Володя!
Акинфеев всю спортивную карьеру верен одному клубу. К нему можно добавить Шунина из московского Динамо(17 лет), Ризвана Уциева из грозненского Ахмата(15 лет). Это так на вскидку.
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:45
к сожалению((
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:04
Полностью согласен. Сейчас футбол - это в первую очередь деньги
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:32
Сейчас таких преданных игроков практически нет!
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:24
А как современное Торпедо отреагировало на уход Шустикова?
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
вчера в 17:25
Светлая память Виктору Шустикову!
Гость
