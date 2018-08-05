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Нобоа: «Надо спросить у Манчини, почему хорошо играют те, кто был в аренде»

05 августа 2018, 00:50
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в матче 2-го тура РПЛ.

Хочется поблагодарить всех болельщиков. У нас прекрасный стадион, просто супер! Сегодня была сильная поддержка. Я очень рад.

Почему сейчас в «Зените» лучшие те, кто заканчивал прошлый сезон в аренде? Надо спросить у Роберто Манчини. Все, кто выступал в других командах, готовы, хотят играть и очень стараются.

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Все комментарии
Димон Юханов
Димон Юханов ответ cska1948 (раскрыть)
05 августа 2018 в 12:27
И будет прав на все 100
Leha-ha50
Leha-ha50
05 августа 2018 в 12:18
Лично я не заметил , что Нобоа лучше играет. Прошло его время , пора к туркмену.....там у него сейчас встреча "выпускников"!!!
Димон Юханов
Димон Юханов
05 августа 2018 в 12:15
Кто вам сказал , что играете лучше ? Вымученные победы с командами ниже восьмерки
Алексей Буренин
Алексей Буренин
05 августа 2018 в 11:33
а по сути так и есть
Фата лист
Фата лист ответ Jeck Denielse (раскрыть)
05 августа 2018 в 10:19
Просто Нобоа на голову сильнее любого аргентинца, что он сейчас и демонстрирует на поле и при Манчини демонстрировал, когда изредка ему позволяли с лавки подняться.
makkie
makkie
05 августа 2018 в 10:07
На фоне Енисея и обескровленного Арсенала - безусловно хорошо играют... посмотрим, что будет с условным Рубином, Локомотивом или Краснодаром.
Нобоа все же лучше в Рубин переходить, к Бердыеву.
Санчо Панса
Санчо Панса
05 августа 2018 в 10:01
Да врядли он уже даст на этой свой ответ! У него все мысли о сборной Италии и о достойном выступлении в Лиге Наций)
Александр Северный
Александр Северный
05 августа 2018 в 09:37
С каких это пор Набоа играть хорошо стал?
008Maximus
008Maximus
05 августа 2018 в 08:24
Я Вам отвечу.
Появляется мотивация, вернутся в рай.
ДАША Д
ДАША Д
05 августа 2018 в 07:44
Спасибо Манчини за их такое желание
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 августа 2018 в 06:52
Это он себя похвалил или Манчини поругал...??? ))

Теперь в каждом интервью будут всех "собак" на Манчини вешать...
Сейчас мало забивают - Манчини виноват....

Нобоа бы сейчас поменьше копаться в делах минувших....и сконцентрироваться бы на делах грядущих.....
ermak6848
ermak6848
05 августа 2018 в 05:45
не спрашивай, а то сам пойдешь в аренду по малому...
Большой Карай
Большой Карай
05 августа 2018 в 05:05
Спросите его!
Аксинья
Аксинья
05 августа 2018 в 04:51
Да на это тебе ответит и любой мало-мало разбирающийся в футболе индивидуум - очистились от болотной грязи...
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
05 августа 2018 в 03:03
    fcspartak
    fcspartak
    05 августа 2018 в 01:36
    Ты в Питере, там нужно хорошо пилить)
    Garrincha58
    Garrincha58
    05 августа 2018 в 01:03
    а с чего они лучшие играют как и играли ни шатко ни валко можно сказать забили Енисею с горем пополам да и Арсеналу случайный шальной залетел вот так и в прошлом году мучились а не играли
    cska1948
    cska1948
    05 августа 2018 в 00:58
    Манчини ответит, что для того чтобы СЕГОДНЯ играли лучше и были отданы в аренду! И добавит - скажите мне (Манчини) за это спасибо!Такой ответ Нобоа устроит?
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