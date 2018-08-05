Нобоа: «Надо спросить у Манчини, почему хорошо играют те, кто был в аренде»

Полузащитник «Зенита» прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в матче 2-го тура РПЛ .

Хочется поблагодарить всех болельщиков. У нас прекрасный стадион, просто супер! Сегодня была сильная поддержка. Я очень рад.

Почему сейчас в «Зените» лучшие те, кто заканчивал прошлый сезон в аренде? Надо спросить у Роберто Манчини. Все, кто выступал в других командах, готовы, хотят играть и очень стараются.