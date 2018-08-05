Нобоа: «Надо спросить у Манчини, почему хорошо играют те, кто был в аренде»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в матче 2-го тура РПЛ.
Хочется поблагодарить всех болельщиков. У нас прекрасный стадион, просто супер! Сегодня была сильная поддержка. Я очень рад.
Почему сейчас в «Зените» лучшие те, кто заканчивал прошлый сезон в аренде? Надо спросить у Роберто Манчини. Все, кто выступал в других командах, готовы, хотят играть и очень стараются.
Нобоа все же лучше в Рубин переходить, к Бердыеву.
Нобоа все же лучше в Рубин переходить, к Бердыеву.
Появляется мотивация, вернутся в рай.
Появляется мотивация, вернутся в рай.
Теперь в каждом интервью будут всех "собак" на Манчини вешать...
Сейчас мало забивают - Манчини виноват....
Нобоа бы сейчас поменьше копаться в делах минувших....и сконцентрироваться бы на делах грядущих.....
Теперь в каждом интервью будут всех "собак" на Манчини вешать...
Сейчас мало забивают - Манчини виноват....
Нобоа бы сейчас поменьше копаться в делах минувших....и сконцентрироваться бы на делах грядущих.....