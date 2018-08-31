«Спартак» попрощался с Промесом

«Спартак» подтвердил трансфер полузащитника Квинси Промеса в «Севилью» и попрощался с игроком.

Первые мячи за «Спартак» Квинси забил в матче против «Торпедо» 14 сентября 2014 года. С тех пор он огорчал своими голами ЦСКА и «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар», «Динамо» и «Ахмат», «Уфу» и «Ростов», «Рубин» и «Анжи», «Кубань» и «Урал», «Амкар» и «Томь», «Крылья Советов» и тульский «Арсенал», «Мордовию» и «Оренбург», ПАОК и «Севилью».

Именно гол Промеса в ворота «Томи» в матче Премьер-Лиги 6 мая 2017 года стал для «Спартака» «золотым». Как и его точный удар в игре за Суперкубок страны против «Локомотива» двумя месяцами позже.

А мяч Квинси в ворота «Динамо» в победном дерби в прошлую субботу получился прощальным…

Всего Антоха, как ласково называли его партнеры по команде и спартаковские болельщики, провел за «красно-белых» 135 матчей во всех турнирах, забил 66 мячей, сделал 34 голевые передачи.

Без сомнения, Промес оставил ярчайший след в истории «Спартака», став чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Чаще голландца за все годы существования нашего клуба отличались только 13 игроков: Никита Симонян, Сергей Родионов, Галимзян Хусаинов, Фёдор Черенков, Юрий Гаврилов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Анатолий Ильин, Роман Павлюченко, Сергей Сальников, Николай Дементьев, Алексей Парамонов и Георгий Глазков. При этом практически все перечисленные легенды выступали за «Спартак» значительно дольше, а Квинси львиную долю матчей провел на позиции крайнего хавбека.

Учитывая желание Промеса попробовать свои силы в одной из сильнейших лиг мира и его огромный вклад в успехи «красно-белых», руководство «Спартака» приняло предложение «Севильи».

Тем не менее мы всегда будем рады снова увидеть Квинси на «Открытие Арене» — и в составе соперника, и в качестве болельщика «красно-белых», которым он, уверены, останется навсегда.