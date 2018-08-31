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«Спартак» попрощался с Промесом

сегодня, 15:07

«Спартак» подтвердил трансфер полузащитника Квинси Промеса в «Севилью» и попрощался с игроком.

Первые мячи за «Спартак» Квинси забил в матче против «Торпедо» 14 сентября 2014 года. С тех пор он огорчал своими голами ЦСКА и «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар», «Динамо» и «Ахмат», «Уфу» и «Ростов», «Рубин» и «Анжи», «Кубань» и «Урал», «Амкар» и «Томь», «Крылья Советов» и тульский «Арсенал», «Мордовию» и «Оренбург», ПАОК и «Севилью».

Именно гол Промеса в ворота «Томи» в матче Премьер-Лиги 6 мая 2017 года стал для «Спартака» «золотым». Как и его точный удар в игре за Суперкубок страны против «Локомотива» двумя месяцами позже.

А мяч Квинси в ворота «Динамо» в победном дерби в прошлую субботу получился прощальным…

Всего Антоха, как ласково называли его партнеры по команде и спартаковские болельщики, провел за «красно-белых» 135 матчей во всех турнирах, забил 66 мячей, сделал 34 голевые передачи.

Без сомнения, Промес оставил ярчайший след в истории «Спартака», став чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Чаще голландца за все годы существования нашего клуба отличались только 13 игроков: Никита Симонян, Сергей Родионов, Галимзян Хусаинов, Фёдор Черенков, Юрий Гаврилов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Анатолий Ильин, Роман Павлюченко, Сергей Сальников, Николай Дементьев, Алексей Парамонов и Георгий Глазков. При этом практически все перечисленные легенды выступали за «Спартак» значительно дольше, а Квинси львиную долю матчей провел на позиции крайнего хавбека.

Учитывая желание Промеса попробовать свои силы в одной из сильнейших лиг мира и его огромный вклад в успехи «красно-белых», руководство «Спартака» приняло предложение «Севильи».

Тем не менее мы всегда будем рады снова увидеть Квинси на «Открытие Арене» — и в составе соперника, и в качестве болельщика «красно-белых», которым он, уверены, останется навсегда.

ФК «Спартак-Москва» благодарит Промеса за неоценимую роль в победах «красно-белых» и желает ему успехов в дальнейшей карьере!

Голландский хавбек заключил с испанским клубом пятилетний контракт.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
сегодня в 18:37
...кто-то лошадь запрягал ))...
ziborock
ziborock
сегодня в 17:15
Грустно как то стало....
И Спартак и Чемпионат России потерял своего лучшего игрока!
ziborock
ziborock
сегодня в 17:14
ALEX26659:
У нас в бане парятся,пьют пиво или чай,вообщем отдыхают.Вопрос: откуда у конебакланов *такие* представления о банях? видно у них питербургах повсюду творится молло...и паредасня в банях
Их Грозовский в баню водил!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:47
Прощай, прощай! Кто бы что ни говорил, но Промес был ярким футболистом в масштабах РПЛ. Жаль, что играл не в том клубе:(
cska plus
cska plus
сегодня в 16:44
Ахахах! Что в губы целовались, что ли?
ALEX26659
ALEX26659
сегодня в 16:44
У нас в бане парятся,пьют пиво или чай,вообщем отдыхают.Вопрос: откуда у конебакланов *такие* представления о банях? видно у них питербургах повсюду творится молло...и паредасня в банях
Tepliz
Tepliz
сегодня в 16:40
Удачи Квинси в Испании. Очень жаль конечно, но парню надо расти. Ну а всем неадекватам что здесь пишут гадости побольше ума в их головах. Может и прибавится ум то
CSKA Rek
CSKA Rek
сегодня в 16:28
пиши письма, жене привет
Don trambon
Don trambon
сегодня в 15:57
Выкрал свой паспорт у хохла и убежал бить жену в Испании. Для спама это не проблема, ведь самый важны йигрок в составе спама - лапочкин и остальные продажные ...... .
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:53
Промес смотался незаметно!!!
Бендер Родригез
Бендер Родригез
сегодня в 15:46
Писать научись, писателишка)))
Фрол Литейный
Фрол Литейный
сегодня в 15:34
Быстро забудеться этот игрочишка.
за
за
сегодня в 15:21
Спасибо Квинси за хорошую игру и удачи в новом клубе!!
spartak kursk
spartak kursk
сегодня в 15:19
Промес заслужил повышение в классе.
Расставания должны быть именно такими.Со слезами на глазах....
Ну и наконец-то Спартак заработал на трансфере....

Теперь нужно искать нового вундеркинда на два-три года...И желательно уже сейчас.Пока есть средства...
Великолепный
Великолепный
сегодня в 15:19
Фрол Литейный
Фрол Литейный
сегодня в 15:16
Прощальную баньку истопили дружбаны!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:14
Дело было вечером , делать было нечего
Кто - то Квинси провожал, кто - то головой качал ...
( по Агния Барто )
parallels
parallels
сегодня в 15:14
прощание проходило в бане, глушаков рыдал.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 15:14
ДО СВИДАНИЯ ПУПСИК
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:11
А СКОЛЬКО ГОЛЕШНИКОВ ОН ЗАБИЛ ГЛУШАКОВУ - И НЕ СОСЧИТАТЬ !

ГЫ-ГЫ
Не спартак
Не спартак
сегодня в 15:11
Подарил ему комплект набромантаненных банных веников и кило навоза.
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