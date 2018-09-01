Между Эмери и Озилом нет конфликтов

сегодня, 11:07

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери на пресс-конференции заявил, что между ним и полузащитником команды Месутом Озилом нет никаких конфликтов.

Однако при этом наставник пояснил, что надеется, что полузащитник поскорее освоится в новой роли на поле, так как считает, что он может быть в ней очень полезен для команды.

Ранее футбольный эксперт Пол Мерсон заявил, что стиль Унаи Эмери не подходит Месуту Озилу.