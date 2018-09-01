Между Эмери и Озилом нет конфликтов

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери на пресс-конференции заявил, что между ним и полузащитником команды Месутом Озилом нет никаких конфликтов.
Однако при этом наставник пояснил, что надеется, что полузащитник поскорее освоится в новой роли на поле, так как считает, что он может быть в ней очень полезен для команды.
Ранее футбольный эксперт Пол Мерсон заявил, что стиль Унаи Эмери не подходит Месуту Озилу.
и чтоб лучше играть нужно хотябы бегать на поле а не выпучив глаза ели ходить.
и чтоб лучше играть нужно хотябы бегать на поле а не выпучив глаза ели ходить.