Черышев прокомментировал гол за «Валенсию» цитатой из Библии

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал гол в ворота «Леванте» в матче 3-го тура чемпионата Испании цитатой из Библии.
Если пребудете во мне и слова мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам (Иоанна 15:7).
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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал гол в ворота «Леванте» в матче 3-го тура чемпионата Испании цитатой из Библии.
Если пребудете во мне и слова мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам (Иоанна 15:7).